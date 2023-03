Also doch: Samsung bringt 8K-TV mit Energiesparmodus nach Europa

Im Herbst vergangenen Jahres machte eine Meldung die Runde durch die Medien, dass der (geplante) Siegeszug der 8K-Fernseher in der EU durch neue Energiesparrichtlinien gestoppt wurde . Doch jetzt enthüllt Samsung angepasste Pläne.

Abgedunkelter Eco-Modus wird "Standard"

Zusammenfassung Samsung wird 8K-TV-Geräte trotz neuer EU-Richtlinien auf den Markt bringen.

Die Geräte werden per Software an die Richtlinien angepasst.

Der Eco-Modus wird nun Standard-Modus genannt.

Samsung hatte lange Zeit versucht, eine Ausnahmegenehmigung zu erhalten.

Die Helligkeit der 8K-Fernseher wurde im Schnitt halbiert.

Es gibt die Option, aus dem Eco-Modus zu wechseln.

Samsung

Es war fraglich, ob man überhaupt in Deutschland oder der EU allgemein 8K-TV-Geräte zu sehen bekommen wird - denn die Auflösung ist energieintensiv und müsste durch die neuen Richtlinien viele Einbußen hinnehmen.Nach monatelanger Ungewissheit über die Einhaltung der neuen EU-Vorschriften für den Stromverbrauch hat sich Samsung nun endlich dazu geäußert: Der Konzern wird auch im Jahr 2023 noch eine Reihe von 8K-Fernsehern auf den EU-Markt bringen. Die Geräte werden per Software an die neuen Richtlinien angepasst (via Forbes ).Die Maßnahmen, die Samsung bei den neuesten 8K-Fernsehern ergreifen musste, um sie für den EU-Markt tauglich zu machen, beinhalten jedoch Kompromisse. Im Wesentlichen wird Samsung seine neuen 8K-Fernseher mit einer geringeren Helligkeit ausliefern, als die Bildschirme tatsächlich leisten können. Es wird einen angepassten Eco-Modus geben, der das Bild deutlich dunkler macht. Dieser Eco-Modus wird nun Standard-Modus genannt - um der Energiesparrichtlinie zu genügen.Wie es heißt, sind die Helligkeitseinstellungen für niedrige Leistung fixiert, sodass der Endnutzer sie nicht anpassen kann. Es gibt aber die Option, aus dem Eco-Modus in andere Modi (Dynamisch, Film, etc.) zu wechseln, und diese sollen dann auch deutlich heller ausfallen.Die Helligkeitseinstellungen, die Samsungs neue 8K-Fernseher der Serien QN700C, QN800C und QN900C verwenden müssen, variieren von Modell zu Modell und hängen davon ab, wie hell die Bildschirme von Haus aus sind. Es heißt aber, Samsung habe die Helligkeit für den EU-Eco-Modus im Schnitt "halbiert".Samsung hatte lange Zeit den Standpunkt vertreten, dass die EU-Richtlinien die 8K-Fernseher zu sehr einschränken. Daher hatte das Unternehmen versucht, eine Ausnahmegenehmigung zu erhalten.