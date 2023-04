Harry Potter als TV-Serie: US-Sender HBO bereitet das Comeback vor

Derzeit deutet sich ein Reboot der Harry Potter-Filme an - als Serie. US-Sender HBO soll in Verhandlungen stehen, Hogwarts bekannten Zauberschüler zurück auf die Mattscheibe zu bringen. Die Rede ist von bis zu sieben Staffeln, basierend auf den sieben Büchern von J.K. Rowling.

Sieben Staffeln mit viel Deep-Dive für Potterheads

Warner Bros.

Nach dem großen Erfolg der Harry Potter-Bücher und der gleichnamigen Filmreihe hielt Warner Bros. das Franchise zuletzt vor allem mit Spin-Offs (z.B. Phantastische Tierwesen), Bühnenadaptionen, Themenpark-Attraktionen oder auch Videospielen wie Hogwarts Legacy am Leben. Dabei zeigt sich, dass die Fans des Zauberuniversums noch lange nicht genug haben.Dem Branchendienst Bloomberg (Paywall) zufolge soll Warner Bros. Pay-TV-Sender HBO und dessen Streaming-Plattform HBO Max kurz vor dem Abschluss stehen, Harry Potter als TV-Serie wiederzubeleben. Jede Staffel soll auf jeweils einem Harry Potter-Band der Autorin J.K. Rowling basieren - sieben Stück an der Zahl. Harry, Hermine, Ron und Co. würden demnach wieder zurückkehren - wenn auch nicht auf die ganz große Leinwand.Das Serienformat soll es den Autoren ermöglichen, noch tiefer in die Welt von Hogwarts und seinen Zauberschülern einzutauchen, da deutlich mehr Zeit geboten wird. Rowling wäre als Produzentin in die Harry Potter-Serie involviert, um die Nähe zu den ursprünglichen Büchern zu gewährleisten. Als alleinige Schöpferin bzw. Showrunner soll sie jedoch nicht agieren. Eine offizielle Bestätigung zur Serienadaption steht noch aus, bisher scheint der Deal noch nicht in trockenen Tüchern zu sein.Feststehen dürfte allerdings, dass die Schauspieler Daniel Radcliffe (Harry Potter), Emma Watson (Hermine Granger) und Rupert Grint (Ron Weasley) nicht erneut in ihre Rollen schlüpfen werden. Schließlich dürften sie ihren Kinderschuhen bereits entwachsen sein. Ob eventuelle Gastrollen geplant sind, bleibt abzuwarten.