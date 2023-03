Amazon startet seine eigenen Smart-TVs jetzt auch in Deutschland

Amazon hat schon lange TV-Hardware im Angebot, und zwar in Form von Fire-TV-Geräten wie Sticks. Da liegt es nahe, auch gleich ganze Smart-TVs anzubieten. Diese hat der Versandhändler auch 2021 eingeführt, bis jetzt waren sie aber nicht hierzulande erhältlich. Das ändert sich nun.

Denn heute hat Amazon bekannt gegeben, dass man seine Fire TV-Omni-QLED-Serie auch in Deutschland anbietet, und zwar ab sofort. Konkret hat der Versandhändler drei Modellreihen vorgestellt: die Serien Fire TV-Omni-QLED, Fire TV 4 sowie Fire TV 2.Bei der Erstgenannten handelt es sich um die Spitzenreihe von Amazon, diese ist in vier Größen erhältlich: 43, 50, 55 und 65 Zoll. Bei den Panels handelt es sich, wie man unschwer erraten kann, um 4K-QLED-Displays mit Full Array Local Dimming von bis zu 80 Bereichen. Unterstützt werden außerdem HDR10+, HLG, Dolby Vision IQ und HDR10+ Adaptive.Laut Amazon ist die Fire TV-Omni-QLED-Serie die erste Smart-TV-Modellreihe mit Ambient-TV-Funktion. "Sie kombiniert Streaming-Funktionen, Leistung und freihändige Alexa-Sprachsteuerung, die Kunden von Fire TV kennen und schätzen, mit Ambient-Features, die den Fernseher in ein smartes Display verwandeln, wenn gerade nicht gestreamt wird. Integrierte Sensoren erkennen, wenn eine Person den Raum betritt und aktivieren die Ambient-TV-Funktion, die auch freihändig per Sprache gesteuert werden kann", erklärt Amazon in einer Mitteilung.Konkret beinhaltet Ambient-TV folgende Features: Alexa-Widgets, Kunstwerke, bewegliche Hintergründe und persönliche Fotos, dynamische Kunst, Alexa-Routinen sowie Privatsphäre und Kontrolle, Details zu den jeweiligen Funktionen sind in der Pressemitteilung zu finden.Die Fire TV 4-Serie, die in 43, 50 und 55 Zoll erhältlich ist, bietet ebenfalls 4K-Auflösung mit HDR10 und HLG, bei den Modellen der Fire TV 2-Serie (32 und 40 Zoll) ist nur 720p bzw. 1080p an Bord.Preislich sind die Amazon-Fernseher im eher niedrigeren Bereich angesiedelt: Die Fire TV-Omni-QLED-Serie kostet zwischen 599,99 und 999,99 Euro (UVP), zur Einführung gibt es die Geräte um bis zu 250 Euro günstiger - dieses Angebot endet am 11. April. Ähnliche Preisnachlässe gelten für die beiden anderen Modellreihen: Die Fire TV 4-Serie wird in 43, 50 und 55 Zoll ab 499,99 Euro angeboten, die Fire TV 2-Serie ist in 32 und 40 Zoll ab 279,99 Euro verfügbar.