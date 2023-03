LG OLED-TVs 2023: Preise & Verfügbarkeit für Deutschland bekannt

Der Verkaufsstart neuer LG OLED-Fernseher des 2023er-Lineups steht kurz bevor. Bereits für März kündigt der südkoreanische Hersteller die Verfügbarkeit erster Modelle der Serien LG OLED B3, C3, G3 und Z3 an. Mittlerweile sind zudem alle Preise für Deutschland bekannt.

LG OLED Z3-Serie: Preise und Verfügbarkeit

OLED88Z39LA.AEU ab Mai für 29.999 Euro

OLED77Z39LA.AEU ab März für 14.999 Euro

LG OLED G3-Serie: Preise und Verfügbarkeit

OLED83G39LA.AEU ab März für 8.699 Euro

OLED77G39LA.AEU ab März für 6.299 Euro

OLED65G39LA.AEU ab März für 3.999 Euro

OLED55G39LA.AEU ab März für 2.799 Euro

LG OLED C3-Serie: Preise und Verfügbarkeit

OLED83C39LA.AEU ab März für 7.299 Euro

OLED77C39LC.AEU ab März für 5.399 Euro

OLED65C39LC.AEU ab März für 3.299 Euro

OLED55C39LC.AEU ab März für 2.499 Euro

OLED48C39LA.AEU ab März für 1.799 Euro

OLED42C39LA.AEU ab Mai für 1.699 Euro

OLED77C38LA.AEU ab Mai für 5.299 Euro

OLED65C38LA.AEU ab Mai für 3.199 Euro

OLED55C38LA.AEU ab Mai für 2.399 Euro

OLED48C38LA.AEU ab Mai für 1.799 Euro

OLED83C37LA.AEU ab März für 7.199 Euro

OLED77C37LA.AEU ab März für 5.299 Euro

OLED65C37LA.AEU ab März für 3.199 Euro

OLED55C37LA.AEU ab März für 2.399 Euro

OLED48C37LA.AEU ab März für 1.799 Euro

OLED42C37LA.AEU ab März für 1.699 Euro

LG OLED B3-Serie: Preise und Verfügbarkeit

OLED77B39LA.AEU ab April für 4.499 Euro

OLED65B39LA.AEU ab April für 2.799 Euro

OLED55B39LA.AEU ab April für 1.899 Euro

OLED-TV-Deals bei Media Markt Fernseher von LG, Samsung, Philips & Co.

Zum Angebot

Zusammenfassung LG OLED-Fernseher des 2023er-Lineups ab März verfügbar

Preisspanne von 1.699 - 29.999 Euro

Evo-Panels, Alpha 9 Gen6 AI-Prozessor, WebOS 23

QMS-VRR-Technik, Dolby Vision, Atmos, 120-Hz

Modelle der LG OLED B3, C3, G3 und Z3-Serie

LG

Nach der offiziellen Vorstellung anlässlich der CES 2023 nutzt LG seine Hausmesse, um über die Verfügbarkeit und Preise in Deutschland zu sprechen. Demnach werden die neuen OLED-TVs 2023 gestaffelt ab März, April und Mai ausgeliefert. Den Anfang machen die beliebten Modelle der LG OLED C3- und LG OLED G3-Serie zusammen mit dem 77-Zoll-Fernseher der LG OLED Z3-Flaggschiffe. Preislich liegt man in diesem Jahr bei einer Preisspanne zwischen 1699 Euro und 29.999 Euro. Eine detaillierte Auflistung findet ihr im unteren Teil.LG schreibt sich 2023 auf die Fahne, mit seinen OLED Evo-Panels eine noch höhere Helligkeit zu erreichen, allem voran mit der LG OLED G3-Familie. Außerdem werden die 4K-Fernseher von neuen Alpha 9 Gen6 AI-Prozessoren angetrieben und auch das neue WebOS 23 feiert seine Premiere. Dolby Vision, Atmos, variable Bildwiederholraten und 120-Hz-Panels gehören mittlerweile zum Standard.Alleinstellungsmerkmal soll hingegen die QMS-VRR-Technik sein, bei der ein Wechsel von Bitrate, Hz-Zahl und Co. nicht mehr mit einem schwarzen Bildschirm einhergeht. In Hinsicht auf die TV-Größen wird die LG OLED Z3-Serie in 77 und 83 Zoll angeboten, die LG OLED G3-Familie erscheint in 55, 65, 77 und 83 Zoll und die beliebte LG OLED C3-Baureihe soll mit 42, 48, 55, 65, 77 und 83 Zoll punkten. Für die günstigen LG OLED B3-Modelle liegt die Spanne lediglich zwischen 55 und 77 Zoll.