Activision: EU-Entscheidung bald - angeblich zugunsten von Microsoft

Man muss hier sehr vorsichtig sein, da es ähnliche Berichte bereits vor der Entscheidung in Großbritannien gab und diese sich als falsch herausgestellt haben: Doch wie es heißt, wird die EU am nächsten Montag die Übernahme von Activision Blizzard durch Microsoft erlauben.

EU-Entscheidung wohl am 15. Mai

Derzeit steht die Übernahme von Activision Blizzard auf der Kippe, denn Ende April hat die britische Wettbewerbsbehörde Competition and Markets Authority (CMA) entschieden, dass man die Übernahme nicht erlauben kann. Als Grund wurde das Cloud-Gaming-Geschäft und die drohende Dominanz des Redmonder Konzerns angegeben.Das war eine ziemliche Überraschung, da es so aussah, als würde Microsoft die Bedenken der CMA erfolgreich aus dem Weg schaffen können. Zudem gab es kurz vor der Bekanntgabe Meldungen renommierter Medien, die herausgefunden haben wollen, dass die Übernahme auf der Insel durchgewinkt wird.Nun berichtet Reuters Ähnliches zur EU-Untersuchung des Geschäfts: Denn laut Informationen der Nachrichtenagentur werden die Monopolwächter der Europäischen Union ihre Entscheidung "wahrscheinlich" am 15. Mai bekannt geben. Das ist an sich keine große Überraschung, da sich die EU-Kommission den 22. Mai 2023 als Frist gesetzt hat.Laut Reuters wird die EU die Übernahme genehmigen und das wäre natürlich ein gewaltiger Erfolg für Microsoft. Allzu viele Details nennt die Nachrichtenagentur hier nicht, man beruft sich auf "mit der Angelegenheit vertraute Personen".Die EU soll sich mit den von Microsoft getroffenen Vereinbarungen mit u. a. Nvidia und Nintendo zufriedengeben. Mit Valve hat der Redmonder Konzern keinen expliziten Vertrag unterschrieben, der Steam-Betreiber teilte jedoch mit, dass man Microsoft vertraut.Sollte die EU den Deal freigeben, dann hängt wohl alles an der Entscheidung der US-amerikanischen Federal Trade Commission. Diese könnte das Geschäft eher blockieren, jedenfalls gab es zuvor diverse Anzeichen, dass Microsoft bei der FTC viel Gegenwind zu erwarten hat. Was ein OK der EU für Großbritannien bedeuten würde, ist derzeit unklar. An sich sind Experten nämlich der Ansicht, dass Berufungen von CMA-Entscheidungen sehr selten erfolgreich sind.