Activision zieht das Call of Duty-Fanspiel SM2 aus dem Verkehr

Activision gegen Fanspiel

Bei SM2 handelt(e) es sich um ein Spiel, das aus mehreren CoD-Teilen ein Game machte. SM2 erlaubte es, mithilfe eines modifizierten Call of Duty-Clients Waffen, Karten und Fähigkeiten aus verschiedenen CoD-Titeln innerhalb eines Games zu nutzen, und zwar in Form eines kostenlosen Spiels. Ursprünglich kam hier die Engine von Call of Duty Modern Warfare 2 zum Einsatz, vor Kurzem wechselten die Entwickler auf jene von Modern Warfare Remastered.Das Projekt hatte auch viele Anhänger, wie man aktuell an zahlreichen enttäuschten Social-Media-Kommentaren und auch YouTube-Videos sehen und hören kann. Denn Activision hat an die Macher vor dem geplanten Veröffentlichungstermin eine Unterlassungserklärung geschickt. Dieser wollen sich die SM2-Macher fügen, wie sie auf Twitter bekannt gaben: "Wir kommen dieser Anordnung nach und stellen den Betrieb endgültig ein. Wir danken allen für die Unterstützung in den letzten zwei Jahren."Laut PCGamesN war vorgesehen, dass SM2 nur spielbar ist, wenn man rechtmäßig ein Exemplar von Modern Warfare 2 besitzt. Damit wäre SM2 im Wesentlichen eine Modifikation gewesen. Anfang dieses Jahres gab man dann bekannt, dass man aus technischen Gründen auf Call of Duty Modern Warfare Remaster wechselt.Activision hat sich dazu bisher nicht offiziell geäußert und man sollte auch nicht erwarten, dass der Publisher das noch machen wird. Allzu wundern sollten sich die SM2-Verantwortlichen jedoch nicht: Denn auch wenn das Projekt nicht kommerziell war, so hat man eine Konkurrenz zu Call of Duty geschaffen, indem man sich frei bei CoD bediente. Fans sehen das natürlich anders und man kann sich sicherlich die Frage stellen, ob solche Projekte nicht eher die Bindung zu einer Spielereihe stärken - rechtlich ist die Angelegenheit aber sicherlich eindeutig.