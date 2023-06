Phil Spencer ist "zuversichtlich", dass Activision-Übernahme gelingt

Gestern Abend unserer Zeit hat Microsoft sein Xbox Games Showcase 2023 veranstaltet und dort standen vor allem die kommenden Spiele für Xbox und PC im Vordergrund. Doch am Rande dieses (voraufgezeichneten) Events stellten sich Microsoft-Manager den Fragen der Presse.

"Wir versuchen, Lösungen zu finden"

Zusammenfassung Microsoft veranstaltete gestern Abend ein Xbox Games Showcase.

Manager beantworteten Fragen zur geplanten Übernahme von Activision

Phil Spencer ist zuversichtlich, dass die Übernahme gelingen kann.

Sollte Berufung scheitern, droht Microsoft mit Rückzug vom UK-Markt.

Beim Xbox Games Showcase, das natürlich eine Ersatzveranstaltung für die abgesagte Videospielmesse darstellt, ging es in erster Linie um Games. Beim Management von Microsoft und speziell in der Xbox-Sparte gibt es aber natürlich immer noch nur ein großes Thema und das ist die geplante Übernahme von Activision Blizzard.Hierzu hat es aus Sicht des Redmonder Konzerns zuletzt zwar diverse Erfolge gegeben, aber auch Rückschläge. In die erste Kategorie fallen natürlich die Freigaben diverser Wettbewerbsbehörden, allen voran der EU, in die zweite die ablehnenden Bescheide. Oder besser gesagt: Den einen ablehnenden Bescheid, denn bisher hat nur die britische Competition and Markets Authority (CMA) das Geschäft in erster Instanz untersagt.Phil Spencer, Chef des Gaming-Geschäfts von Microsoft, zeigte sich jedenfalls auf einem Xbox-Event mit dem Titel What's Next For Gaming zuversichtlich, dass die Übernahme trotz des britischen Nos (und noch offener Entscheidung der US-amerikanischen FTC) noch gelingen kann."Wir versuchen, gemeinsam mit den Regulierungsbehörden, die Fragen haben, Lösungen zu finden, und das tun wir auch aktiv", sagte Spencer (via PC Gamer). "Wir versuchen, Lösungen zu finden. Das haben wir mit der Europäischen Kommission getan. Ich bin zuversichtlich, dass wir auch in den anderen Bereichen Lösungen finden werden. Es braucht Zeit, es braucht Konzentration, aber ich bin zuversichtlich."Was passieren könnte, wenn in Großbritannien auch die Berufung scheitert, ist derzeit unklar. Denn Microsoft hat bereits mehr oder offen damit gedroht, sich vom britischen Markt zurückzuziehen.