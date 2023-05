'Brüssel-Schreck': Star-Anwalt soll Microsofts Activision-Deal retten

Microsoft fährt im Ringen um die Übernahme von Activision Blizzard jetzt schwere Geschütze auf. Der Softwaregigant hat einen Anwalt engagiert, der bereits große Erfolge in Auseinandersetzungen mit den Kartellbehörden dieser Welt feiern konnte - und damit Milliardenstrafen für Intel oder auch Apple verhinderte.

Beard rettete Intel, Apple & Co vor Milliardenzahlungen

Zusammenfassung Microsoft holt sich Anwalt Daniel Beard an Bord, um gegen Entscheidung der CMA vorzugehen.

Beard gilt als Profi für Wettbewerbsverfahren und behördliche Strafmaßnahmen.

Er hat bereits Erfolge für Intel, Apple und andere Unternehmen erzielt.

Microsoft hofft auf Unterstützung der EU beim Ringen mit der CMA.

EU könnte Übernahme von Activision Blizzard freigeben, sofern Microsoft bestimmte Auflagen erfüllt.

Wie die britische Zeitung The Telegraph berichtet, hat Microsoft den Anwalt Daniel Beard von der Kanzlei Monckton Chambers aus London an Bord geholt, um die von der britischen Competition and Markets Authority (CMA) kürzlich verkündete Entscheidung gegen die Zulassung der Übernahme von Activision Blizzard aufgrund von Bedenken bezüglich einer möglichen Dominanz bei Cloud-Diensten anzufechten.Die Redmonder bereiten sich damit auf die Einreichung ihres Widerspruchs gegen die CMA-Entscheidung vor, die für große Enttäuschung gesorgt innerhalb des Unternehmens gesorgt hatte. Beard gilt als einer der erfahrensten Profis, wenn es darum geht, sich als Unternehmen gegen Wettbewerbsverfahren oder andere behördliche Strafmaßnahmen zur Wehr zu setzen, auch mit Blick auf die EU-Kartellbehörden.Der Anwalt hatte zum Beispiel im letzten Jahr dafür gesorgt, dass Intel eine von der EU schon vor mehr als 10 Jahren gegen das Unternehmen verhängte Geldstrafe wegen einer Ausnutzung seiner Marktmacht bei PC-Prozessoren in Höhe von 1,1 Milliarden Euro nicht zahlen muss.Zuvor gelang es ihm, eine Steuerforderung der EU in Höhe von 13 Milliarden Euro gegen Apple abzuwehren, die die Staatengemeinschaft unter Wettbewerbskommissarin Margrethe Vestager beansprucht hatte, weil Apple angeblich durch die Hilfe der irischen Regierung viel zu geringe Steuern abgeführt hatte. Beard hatte dagegen Berufung eingelegt und kam damit durch, auch wenn die EU derzeit versucht, ihr Urteil dennoch durchzusetzen.Ausgerechnet die EU könnte für Beard und die anderen Mitglieder von Microsofts Rechtanwalts-Team aber im Fall der Activision Blizzard Argumentationshilfen im Ringen mit der britischen CMA liefern. So gehen Beobachter davon aus, dass die EU innerhalb der nächsten zwei Wochen ihrerseits eine Freigabe der Übernahme des Spielekonzerns durch Microsoft bekannt gibt, wenn sich der Softwarekonzern an bestimmte Auflagen hält.