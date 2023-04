Microsoft SwiftKey-Tastatur: Bing-Chatbot mit KI hilft beim Schreiben

Microsoft stellt jetzt eine Betaversion seiner SwiftKey Tastatur-App für Android zur Verfügung, bei der die als Teil von Bing vermarkteten neuen Funktionen aus dem Bereich der Künstlichen Intelligenz ab Bord sind. So kann die Bing Chat-KI in praktisch jeder App beim Schreiben helfen.

Ob es bald auch ein Update für die iOS-Version gibt, ist offen

Zusammenfassung Microsoft stellt neue Betaversion der SwiftKey-App für Android bereit, mit Bing-Chat-KI und Tone-Mode.

Nutzer der Beta müssen SwiftKey-App aus Play Store herunterladen und sich mit MS-Account anmelden.

Microsoft bestätigt Integration und will sie langsam ausrollen.

iOS-Nutzer müssen abwarten, ob sie KI-Integration nutzen können.

Microsoft hat SwiftKey 2016 aufgekauft und investiert auch in die iOS-Variante.

KI-Funktionalität auf Basis von OpenAI-GPT-4 auch in OneNote bald als "AI Copilot" verfügbar.

Wie der Twitter-User XenoPanther gestern Abend verlauten ließ , steht die Bing-Chat-Integration ab sofort für die Nutzer der Beta von SwiftKey zur Verfügung. Dabei wird nicht nur die bekannte Chat-Funktion integriert, mit der man auch im Web mit dem KI-Chatbot interagieren kann, sondern auch ein sogenannten "Tone-Mode", der eingegebene Texte direkt "im Keyboard" umschreiben kann.Wer also SwiftKey ohnehin auf seinem Android-Smartphone nutzt - schließlich wird die Android-Tastatur von einigen Herstellern bereits ab Werk mitgeliefert - kann nun also noch einfacher auf den leistungsfähigen KI-Bot von Microsoft Bing zugreifen. Voraussetzung ist lediglich, dass man sich die Beta-Version der SwiftKey-App aus dem Google Play Store herunterlädt und sich für die Nutzung mit dem eigenen Microsoft-Account anmeldet.Microsoft hat die Bing-KI-Integration bei SwiftKey mittlerweile auch offiziell bestätigt, wobei der CTO der Abteilung für Mobile and Commerce, Pedram Rezaei, über Twitter erklärte , dass man die neue Funktionalität langsam ausrollen wolle. Es kann also noch etwas dauern, bis die KI-Integration bei den einzelnen Beta-Nutzern ankommt. Offen ist noch, wann und ob auch die Nutzer von SwiftKey für iOS die KI-Integration nutzen können.Der Softwarekonzern hatte SwiftKey im Jahr 2016 aufgekauft und entwickelt das Produkt seitdem weiter. Im letzten Jahr legte man die iOS-Version überraschend auf Eis, entschied sich dann aber aufgrund der Rückmeldungen aus der Nutzergemeinschaft schnell, das Software-Keyboard weiter für iOS anzubieten. Außerdem sagte man umfangreiche Investitionen in die iOS-Variante zu.Unterdessen hat Microsoft auch bei weiteren Produkten begonnen, neue Möglichkeiten zum Zugriff auf die auf ChatGPT bzw. GPT-4 von OpenAI basierende KI-Funktionalität zu integrieren, nachdem man erst in jüngster Vergangenheit angekündigt hatte, Milliardensummen in das Startup-Unternehmen stecken zu wollen. Bald kann die Technologie in Form eines "AI Copilot" auch in OneNote verwendet werden.