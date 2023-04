Microsoft testet Bing Image Creator in der Edge Seitenleiste - so gehts

Microsoft testet den neuen Bing Image Creator jetzt auch direkt in seinem Webbrowser Edge. Vor einigen Wochen hatte der Konzern seinen KI-Bildgenerator vorgestellt und versprochen, dass man nach und nach neue Nutzer zulassen wird.

Wer das Feature schon erhalten hat, startet es so: Zur rechten Seitenleiste navigieren

Modus auf "Kreativ" wechseln

Image Creator-Symbol anklicken

Eingabeaufforderung eintippen (Unterstützt wird nur Englisch)

Es werden vier verschiedene Bildoptionen zur Auswahl angeboten.

Bild auswählen und herunterladen, einem Dokument hinzufügen oder in soziale Medien hochladen.

Tipp Falls ihr kein Image Creator-Symbol seht: Modus auf "Kreativ" wechseln, kurz warten oder Seitenleiste schließen und neu öffnen

Eingabeaufforderung noch einmal eintippen

Zusammenfassung Microsoft Edge: Image Creator verfügbar

Image Creator über Seitenleiste steuerbar

Eingabeaufforderung nur in Englisch

Vier verschiedene Bildoptionen

Bilder herunterladen, Dokument hinzufügen oder in soz. Medien hochladen

Bei fehlendem Symbol: Modus wechseln, kurz warten oder Seitenleiste schließen und erneut öffnen

Begrenzte Anzahl Anfragen pro Tag (25-100)

Jetzt startet eine erste große Verteilungswelle für Edge-Nutzer, egal, ob man Edge mit Windows, Mac oder Linux verwendet. Wir haben uns einmal angeschaut, wie gut das Ganze funktioniert und ob Microsoft und Dall-E den Ansturm auf den Bildgenerator gewappnet sind.Kurz vor den Osterfeiertagen hatte Microsoft angekündigt, den Bing Image Creator für alle Edge-Nutzer auf dem Desktop-PC freizuschalten. Das heißt, dass der Bildgenerator künftig einfach aus der Seitenleiste des Browsers gesteuert werden kann.Im Microsoft Blog geht Projekt-Manager Roger Capriotti auf die Neuerungen ein: "Wir bei Microsoft möchten Ihnen aufregende Innovationen an die Hand geben, um Ihre Produktivität und Kreativität zu steigern. Deshalb freuen wir uns, ankündigen zu können, dass Image Creator jetzt für Edge-Benutzer auf der ganzen Welt auf dem Desktop verfügbar ist."Edge ist dabei der erste und bisher einzige Browser mit einem integrierten KI-Bildgenerator. "Mit dieser Funktion können Sie Bilder erstellen, die es noch nicht gibt, und zwar mit den neuesten Dall-E-Modellen unserer Partner von OpenAI , direkt in der Seitenleiste von Microsoft Edge . Wenn Sie schon einmal ein ganz bestimmtes Bild für einen Beitrag in sozialen Netzwerken oder sogar eine PowerPoint-Präsentation benötigt haben, können Sie mit Image Creator genau das finden, was Sie brauchen", erklärt Microsoft die Funktion.Jedem Nutzer werden täglich eine begrenzte Anzahl an Anfragen erlaubt. Aktuell werden 25 Anfragen ("Boost") genehmigt, es sollen aber laut Mikhail Parakhin (aus dem Microsoft-Team Web Experience) 100 möglich sein. Microsoft wird diese Zahl an den Nutzer-Ansturm anpassen, um jedem die Option zu geben aber keine Überlastung zu riskieren.