Microsoft kommt der Activision-Übernahme einen Riesenschritt näher

Microsoft kämpft seit gut einem Jahr um die Genehmigung der Übernahme von Activision Blizzard und dabei geht es vor allem um ein Spiel, nämlich Call of Duty . Das war auch bei der britischen Marktbehörde Competition and Markets Authority (CMA) ein zentrales Thema - bis jetzt.

Microsoft kann mit Call of Duty und PlayStation mehr verdienen

Signifikante Signalwirkung

Die CMA hat den Activision-Blizzard-Deal nun im Prinzip durchgewunken. Denn die britischen Wettbewerbswächter haben hinsichtlich Call of Duty nämlich keine Einwände mehr. Wie The Verge-Redakteur und Microsoft-Experte Tom Warren auf Twitter schreibt, ist man bei der Competition and Markets Authority zum Schluss gekommen, dass eine Übernahme des CoD-Publishers "nicht zu einer wesentlichen Beeinträchtigung des Wettbewerbs bei Konsolenspielen führen wird".Die Marktwächter argumentieren hier mit wirtschaftlichen Argumenten: Microsoft kann mehr Geld verdienen, wenn man das Spiel auf der PlayStation lässt. Die CMA schreibt dazu: "Die Kosten, die Microsoft entstehen würden, wenn es Call of Duty der PlayStation vorenthalten würde, würden schwerer wiegen als die (finanziellen) Vorteile einer solchen Maßnahme."Offiziell abgeschlossen ist die Untersuchung damit noch nicht und die CMA hat auch noch größere Bedenken dazu, und zwar den Cloud-Gaming-Markt, den Microsoft derzeit anführt und dominiert. Das stellt zwar ein durchaus signifikantes Aber dar, es ist aber unwahrscheinlich, dass das für eine Ablehnung des Deals reicht.Für Microsoft ist das eine extrem gute Nachricht, denn der Redmonder Konzern konnte die bisher ziemlich skeptische CMA ganz offensichtlich mit seinen Argumenten überzeugen. Vor Kurzem schlug man dort nämlich noch einen Verkauf von Call of Duty bzw. der dafür verantwortlichen Entwicklersparte vor, dieses Szenario ist nun vom Tisch.Für Microsoft ist das eine doppelt gute Nachricht, denn ein Quasi-OK aus Großbritannien dürfte auch eine große Signalwirkung für die europäischen und US-amerikanischen Wettbewerbshüter haben. Kurzum: Die Chancen auf eine Activision Blizzard-Übernahme sind soeben stark gestiegen.