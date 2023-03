Klage von Gamern gegen Microsofts Activision-Übernahme abgewiesen

Microsoft kann hinsichtlich der geplanten Übernahme des Spielekonzerns Activision Blizzard einen juristischen Erfolg feiern. Eine Klage von Gamern, die den Deal stoppen sollte, wurde vom zuständigen Gericht abgewiesen.

Beweise fehlen

In der Klageschrift hatte man Microsoft vorgeworfen, mit der Übernahme eine marktbeherrschende Stellung in der Gaming-Branche aufzubauen, was sich auf Seiten der Nutzer in höheren Preisen und einer geringeren Auswahl niederschlagen wird. Die Kläger wollen sich daher auch nicht von dem jetzigen Rückschlag entmutigen lassen, sondern weitere Optionen ausschöpfen.Microsoft hatte bei der kalifornischen Richterin Jacqueline Corley einen Antrag auf Abweisung der Klage gestellt, dem diese stattgab. Sie begründete dies laut eines Berichts des Magazins Ars Technica damit, dass die klagenden Gamer nicht "plausibel dargelegt" hätten, dass die Fusion "eine begründete Wahrscheinlichkeit wettbewerbswidriger Auswirkungen in einem relevanten Markt schafft".Wenn Kläger erwarten, dass eine milliardenschwere Fusion gestoppt wird, weil angeblich Verbraucherpreise steigen und die Wahlmöglichkeiten eingeschränkt würden, müsse auch überzeugend dargestellt werden, wie genau es dazu kommen soll. So wäre es beispielsweise notwendig zu erläutern, welche Vorteile Microsoft davon hätte, bestimmte Spiele, die heute für unterschiedliche Plattformen verfügbar sind, nur noch exklusiv auf der eigenen Hardware bereitstellt.Trotzdem gibt man sich auf Seiten der Kläger zuversichtlich, doch noch voranzukommen. Denn sie bekommen die Möglichkeit, ihre Klageschrift noch einmal in konkretisierter Form einzureichen. "Die Richterin hat genau gesagt, was ihrer Meinung nach fehlt", sagte Joseph Alioto, der Anwalt der klagenden Gamer. "Und wir werden dafür sorgen, dass sie absolut alles bekommt, was sie will, denn das ist es, was die Beweise in dem Fall zeigen." Binnen maximal zehn Tagen wolle man jetzt erneut auf das Gericht zugehen.