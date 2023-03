Alle Infos zum Microsoft Patch-Day für Windows 10/11 im März

Für Windows 10 und 11 ist es wieder so weit: Microsoft hat die Aktualisierungen zum Patch-Day im März freigegeben. Nachdem das große Moment 2-Update Ende letzten Monats viele neue Funktionen gebracht hatte, werden jetzt Sicherheitsprobleme ausgeräumt.

Windows 11 und 10: Aktualisierungen zum März Patch-Day

Windows-11-Versionen zum Patch-Day März 2023

Windows 10 Versionen zum Patch-Day März 2023

Damit versorgt Microsoft bereits zum dritten Mal in diesem Jahr Nutzer von Windows 10 (21H1, 21H2 und 22H2) und Windows 11 (21H2 und 22H2) mit seinen monatlichen Patch-Sammlungen. Einen umfassenden Überblick der neuen Funktionen, die jüngst in Windows 11 integriert wurden, erhaltet ihr in unserem Special zum Moment 2-Update . Im Anschluss findet ihr eine Zusammenfassung der wichtigen Informationen zum März-Patch-Day für Windows.Windows 11-Nutzer können ab sofort die Updates KB5023706 (22H2) und KB5023698 (21H2) beziehen. Windows 11 22H2 steigt damit auf Build-Nummer 22621.1413, für Windows 11 21H2 geht es auf OS Build 22000.1696.Wie üblich enthält der Patch auch Verbesserungen, die mit den letzten Updates KB5022913 beziehungsweise KB5022905, veröffentlicht am 28. Februar 2023, eingeführt worden waren. Mit an Bord sind außerdem zwei frühere Anpassungen für mehr Server-Sicherheit (KB5004442 und KB5020276). Sind diese bereits auf dem System installiert, werden nur die neuen Updates aus dem aktuellen Paket heruntergeladen.Mit weiteren Anpassungen am sogenannten Windows 11 Wartungsstapel wollen die Entwickler zu guter Letzt die Zuverlässigkeit des Update-Prozesses weiter verbessert haben. Bis auf den Hinweis zur neuen Versionsnummer 22621.1344 für die Servicing Stack Updates (SSU) bleibt man hier Details aber schuldig.Mit dem März 2023 endet die Bereitstellung der optionalen, nicht sicherheitsrelevanten Vorabversionen für Windows 10 Version 20H2 und Windows 10 Version 21H2. Windows 10 Version 22H2 wird dagegen weiterhin Sicherheits- und optionale Versionen erhalten. KB5023696 bringt die Versionen auf die Build-Nummer 1904x.2728. Bei den älteren Windows-Versionen finden sich die meisten Einträge zu Änderungen in der Knowledge-Base zu Version 1809.