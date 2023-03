Windows 11-Updates: Einstellung für schnellere Aktualisierung kommt

Durch Zufall ist eine neue Funktion für Windows 11 entdeckt worden. Laut dem Bericht arbeitet Microsoft an einer neuen Einstellung für Windows Update, mit der Nutzer festlegen, Update sofort zu erhalten, wenn sie für ihren PC bereitstehen.

Entdeckt wurde das in einem der neuesten Windows 11-Builds aus dem Canary-Kanal. Laut dem Twitter-Nutzer PhantomOfEarth enthält der Build 25314 eine versteckte ID, die sich bereits jetzt aktivieren lässt. Nach der Aktivierung sieht man dann eine neue Auswahl in der Einstellungen-App für Windows-Update.Die neue Option wird über der bekannten Auswahl, Updates für eine bestimmte Zeit zu pausieren, angezeigt. Sie soll vermutlich vorrangig helfen, Funktions-Updates schneller zu beziehen.Die neue Nutzer-Einstellung ist auch in dem Hinblick interessant, da Microsoft damit von dem neuen Verteilungs-Schema für Updates abweicht. Bisher ist es so, dass eine KI das Rollout von Updates steuert und Nutzer dementsprechend nicht automatisch zu den ersten Schüben gehören, in denen das Update automatisch angeboten wird.Große Updates in Windows 11 zeitnah zu erhalten ist daher nicht so einfach, wie man vielleicht denkt. Microsoft führt häufig gestaffelte Rollouts durch, was bedeutet, dass viele Nutzer neue Funktionen und Upgrades deutlich später erhalten als andere. Einerseits hilft ein solches Vorgehen Microsoft, eine stabile Einführung zu gewährleisten. Auf der anderen Seite verärgert man damit Nutzer, die sehnsüchtig auf neue Software warten. Daher ist die Änderung in der Windows-Update-Funktion begrüßenswert.Allerdings muss man darauf hinweisen, dass nur weil das Windows-Team die Option jetzt in einem Canary-Build vorhält, es keine Garantie gibt, dass dieser Test übernommen wird und für alle Windows-Nutzer kommen wird.