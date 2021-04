650 Prozent größer: Tüftler baut ausgeklügelte Nintendo Switch XXL

Eine Handheld-Konsole? Von wegen! Was ein Tüftler da in Form einer gigantischen Nintendo Switch konstruiert hat, kann nur schwer von einem Menschen gehändelt werden. Theoretisch macht eine ausge­klügelte Mechanik die Konstruktion aber voll funktionsfähig.

Die größte Switch Konsole der Welt von einem kleinen Tüftler konstruiert

650 Prozent mehr Switch

Viele Beobachter warten aktuell sehnsüchtig darauf, dass Nintendo eine überarbeitete Pro-Version seiner Switch-Konsole vorstellt. Bevor man bei dem japanischen Konzern aber ein neues Modell aus der Schublade zaubert, hat ein Tüftler schon ein echt großes Update vorgestellt. Der Youtuber Michael Pick hatte sich zum Ziel gesetzt, die "weltgrößte funktionsfähige Nintendo Switch" zu konstruieren. Jetzt teilt der Tüftler den Prozess und das beeindruckende Ergebnis in einem Video.Prinzipiell setzt Pick für die Konstruktion auf gute alte Schreinerkunst, während die meisten Knöpfe und Bedienelemente im 3D-Druck entstehen. Sehr geschickt gelöst ist dabei die Übertragung der analogen Eingaben. Der Tüftler spannt dafür im Inneren einen Joy-Con-Controller in eine 3D-gedruckte Konstruktion mit Servo-Motoren, die wiederum von einem Arduino Microcontroller ihre Kommandos erhalten.Bei den Joysticks kommt dann im Gegensatz dazu eine erstaunlich effektive Low-Tech-Lösung zum Einsatz. Direkt über den normalen Joy-Cons platziert Pick ein Kreuz aus starken Gummibändern, das die gigantischen Joysticks über dem eigentlichen Eingabegerät zentriert. Das letzte Bauteil für eine voll funktionsfähige Konsole: ein 4K-Monitor.Bei einer Breite von fast 1,78 Meter und einer Höhe von 76 cm bringt die größte Switch der Welt rund 30 Kilogramm auf die Waage. Umso schöner, dass die Konsole nach ihrem großen Auftritt jetzt als Spende im Saint Jude's Children's Hospital in Nashville, Tennessee, hoffentlich gewichtig zur Genesung der jungen Patienten beitragen darf.