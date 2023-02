WD Black SN850X: SSD verursacht Bluescreens unter Windows 11

Nicht nur Samsung, auch Western Digital scheint mit Firmware-Problemen bei High-End-SSDs zu kämpfen. Besitzer der neuen WD Black SN850X berichten vermehrt von Windows 11-Bluescreens. Grund dafür scheinen vorrangig veraltete NVMe-Treiber zu sein.

Bisher stand die Black-Series von Western Digital für schnelle Übertragungsraten und eine hohe Ausfallsicherheit sowie Qualität. Schließlich richtet man sich speziell an Gamer und anspruchsvolle Nutzer von High-End-Systemen. Aktuell wird das Bild allerdings von Meldungen getrübt, welche die WD Black SN850X für stetige Systemabstürze unter Windows 11 verantwortlich machen. Vor allem die Version 22H2 scheint betroffen zu sein.Im Support-Forum des Herstellers (via Neowin ) finden sich immer mehr Nutzer, die nach dem Einbau der WD Black SN850X mit einem Bluescreen of Death (BSOD) und "\De­vice\­Raid­Port2"-Fehlern innerhalb der Windows-Ereignisanzeige konfrontiert werden. Berichten zufolge soll Western Digital das Problem bereits bekannt sein. Ein passendes Firmware-Update sei bereits in Planung.Bis dahin sucht die Western Digital-Community nach einer Übergangslösung, um die Bluescreens und Abstürze auf eigene Faust in den Griff zu bekommen. Einigen Nutzern gelang es, ihre Probleme mithilfe alternativer NVMe-Treiber (z.B. 64bit Micron NVMe Driver v2.1.19.0 WHQL) zu lösen, die nicht von Microsoft bzw. Windows 11 automatisch bereitgestellt werden.Weiterhin konnten diverse Stoppfehler auf Monitore bzw. GPU-Treiber mit Technologien für variable Bildwiederholraten (z.B. AMD FreeSync , Adaptive Sync, Nvidia G-Sync) zurückgeführt werden. Für eine Handvoll Besitzer der WD Black SN850X konnte die Deaktivierung dieser Funktionen Abhilfe schaffen, auch wenn die Lösung sicher keine zufriedenstellende ist.Zuletzt stand auch Samsung im Kreuzfeuer der Gaming-Community, nachdem der Gesundheitsstatus der erst kürzlich eingeführten Samsung 990 Pro SSD bereits nach wenigen Tagen rapide abgenommen hatte. Mittlerweile steht hierfür ein passendes Firmware-Update bereit.