Windows 11: Erste Insider-Updates 2023 und eine geheime Galerie

Microsoft beliefert seine Insider im Dev- und Beta-Kanal ab sofort mit den ersten Windows 11-Versionen des neuen Jahres 2023. Neben einer langen Liste an Bugfixes zeigen sich einige optische Neuheiten und eine bisher versteckte Galerie innerhalb des Datei-Explorers.

Windows 11: Microsofts geheime Galerie im Datei-Explorer

Zum Start der neuen Beta- und Dev-Versionen für Windows 11 ist der findige Insider PhantomOcean3 auf eine versteckte Galerie gestoßen, die Microsoft als zusätzlichen Menüpunkt im Datei-Explorer platzieren könnte. Zwischen Start und OneDrive weist das neue Icon derzeit lediglich auf den Bilder-Ordner. Welchen Weg die Redmonder hiermit noch einschlagen werden, ist bisher nicht bekannt. Für die Aktivierung des Buttons wird das ViveTool (vivetool /enable /id:41040327) benötigt.Das neue Windows 11 Insider Build 25272 behebt unter anderem Blackscreens in Verbindung mit ARM64-Geräten, Rendering-Probleme der Suche innerhalb der Taskleiste, Filterfehler im Task-Manager und den Ausfall der Live-Untertitel in den vergangenen Dev-Versionen. Zudem wurde die Quick Assist-App von den Windows Tools abgekoppelt, ein Button zur Aktualisierung der Druckerwarteschlange hinzugefügt und die Inbox-Version des Subsystem für Linux entfernt.Mit den Windows 11 Builds 22623.1095 und 22621.1095 (KB5022364) kehren zwei neue Testversionen ein, wahlweise mit oder ohne die Aktivierung neuer Funktionen. Zu den Neuheiten gehört vor allem die optisch veränderte Suchleiste innerhalb des Startmenüs. Hier setzt man nun auf einen abgerundeten Look. Hinzu kommen ein Großteil der Dev-Kanal-Bugfixes in Hinsicht auf Task-Manager, Taskbar, Startmenü, Und System Tray - verpackt in einem etwas stabileren Build.