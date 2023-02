Telekom: Bagger zerstört Glasfaserkabel in FFM - schwierige Reparatur

Nutzer im Großraum Frankfurt am Main haben heute Probleme, wenn sie Internet und Telefon verwenden wollen. Denn die Deutsche Telekom ist mit einer Störung ihrer Infrastruktur konfrontiert: Ein Bagger hat Glasfaserleitungen durchtrennt.

Direkt betoniert

Die Störung betrifft dabei vor allem die nördlichen Stadtteile Frankfurts, aber auch Dienste, die von dort aus zur Verfügung gestellt werden. So beispielsweise auch die Festnetzversorgung in einigen weiteren Teilen Hessens. Oder eben auch das Firmennetz der Lufthansa, wodurch derzeit der Flugverkehr des Unternehmens stark beeinträchtigt ist Verursacht wurde der Defekt durch Bauarbeiten an einer Eisenbahnstrecke. Hier hatte ein Bagger bereits gestern gleich vier Glasfaserkabel durchtrennt, als er sich in die Erde vorarbeitete. Über diese Verbindungen flossen Daten einer ganzen Reihe von Angeboten, daher könne es "zu Beeinträchtigungen der Sprach-, Internet- und MagentaTV-Dienste im Festnetz als auch teilweise im Mobilfunk" kommen, teilte die Telekom mit. Die Probleme zogen sich bis ins Emsland hinaus.Dieses ließ sich dann nicht, wie in vielen anderen Fällen, durch eine schnelle Platzierung einer Reparatur-Einheit beheben. Die Schäden am Kabel waren recht umfangreich und die Techniker kamen auch nur schwer an die Schadensstelle heran, da die Bauarbeiter direkt nach dem Baggeraushub auch schon Beton gegossen hatten. Man musste sich also großflächig vorarbeiten und ein Ersatzkabel verlegen und anschließen. Inzwischen ist man aber zuversichtlich, dass man hoffentlich im Laufe des Nachmittags die Störungen beseitigen könnte.Schrittweise geht es nun also voran. Nach dem Anschluss erster Kabelverbindungen meldeten sich so bei einigen Telekom-Kunden die Verbindungen zurück, während andere noch etwas mehr Geduld aufbringen müssen, bis beispielsweise alle sieben betroffenen Mobilfunkmasten wieder online sind. Inwieweit auch andere Anbieter betroffen sind, die die Infrastruktur der Telekom mitnutzen, ist unklar.