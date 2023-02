Lufthansa: IT-Panne legt Flugverkehr lahm, Chaos dürfte lange dauern

Flugreisende müssen sich heute auf signifikante Probleme, Verzögerungen und Streichungen einstellen: Denn die Lufthansa, die größte Fluglinie Deutschlands, hat schwerwiegende Probleme mit ihrer IT bekannt gegeben. Betroffen sind die Systeme für das Einchecken und Boarding.

Denn diese sind aus bisher unbekannten Gründen ausgefallen. Wie sich jeder, der schon einmal geflogen ist, vorstellen kann, bedeutet das konkret: Rien ne va plus, nichts geht mehr. Als Folge sind zahlreiche Flüge ausgefallen bzw. müssen Passagiere mit Verspätungen rechnen, und zwar bei allen Flügen der Lufthansa und auch Tochterunternehmen, darunter Austrian Airlines, Swiss und Brussels Airlines.Laut Informationen von Bild sind alle innerdeutschen Flüge zunächst abgesagt worden, Betroffene wurden gebeten bzw. angewiesen, auf die Bahn umzusteigen. Laut Lufthansa-Vertretern war zunächst auch nicht klar, wie lange diese Störung dauern könnte. An einer Lösung werde bereits intensiv gearbeitet, zur Ursache könne man derzeit noch nichts sagen. Auf Twitter teilte die Fluggesellschaft mit: "Aktuell sind die Fluggesellschaften der Lufthansa Group von einem IT-Ausfall betroffen. Dies führt zu Flugverspätungen und Ausfällen. Wir bedauern die Unannehmlichkeiten, die unseren Fluggästen dadurch entstehen."Mittlerweile scheint das Problem identifiziert worden zu sein: Wie die Süddeutsche Zeitung schreibt, hängt die Panne mit Bauarbeiten an einer Bahnstrecke in Frankfurt am Main zusammen, ein Bagger soll mehrere Glasfaser-Kabel der Deutschen Telekom durchtrennt haben. Die Reparatur des Schadens soll bis Mittwochnachmittag andauern.Es ist nicht der erste aufsehenerregende IT-Ausfall im Flugverkehr der vergangenen Wochen. Mitte Januar legte eine IT-Panne den gesamten US-amerikanischen Flugverkehr lahm. Damals handelte es sich aber nicht um einen klassischen Softwarefehler oder sogar Hackerangriff, sondern schlichtweg "menschliches Versagen". Denn die nachfolgende Untersuchung ergab, dass Mitarbeiter eines Dienstleisters, der für die NOTAM-Wartung zuständig ist, "unbeabsichtigt" Dateien gelöscht haben.