Telekom schenkt Mobilfunk-Kunden für ein bis vier Monate Datenflats

Mobilfunk-Kunden der Telekom können sich zum Start des Frühlings über ein Datengeschenk ihres Providers freuen: Im März sollen sich viele Nutzer des Telekom-Netzes eine echte Flatrate abholen können, die über den Monat hinweg nutzbar ist.

Mehr Flatrate für StreamOn-User

Zusammenfassung Telekom-Kunden können sich im März eine Flatrate abholen.

Gilt für Laufzeit- und Prepaid-Verträge.

Nutzbar über EDGE, LTE und 5G.

13,5 Millionen Kunden profitieren.

StreamOn-Kunden erhalten 90 Tage Flatrate.

Wie das Unternehmen mitteilte, gilt das Angebot vom 1. bis zum 31. März. In diesem Zeitraum können Kunden, die direkt einen Mobilfunkvertrag mit der Telekom haben, über die MeinMagenta-App das Flatrate-Geschenk buchen. Dieses ist dann bis zum Monatsende aktiv, ab April gilt dann wieder das normale Datenvolumen, das der jeweilige Nutzer beim Anbieter gebucht hat.Das unbegrenzte Datenvolumen kann dann sowohl über EDGE-, LTE- als auch 5G-Verbindungen genutzt werden. Die Flatrate bekommen dabei nicht nur User mit einem Laufzeitvertrag, sondern auch Prepaid-Kunden, die direkt bei der Telekom ihre Pakete buchen - diese müssen aber auch sonst ein Datenkontingent bezogen haben. Kunden mit einem Business-Tarif können nicht über die App buchen, sondern müssen mit ihrer SIM-Karte auf die pass.telekom.de-Seite zugreifen. Insgesamt profitieren nach Angaben des Providers rund 13,5 Millionen Kunden von dem Angebot.Auf weitergehende Flatrate-Geschenke können die Nutzer hoffen, die bisher die StreamOn-Funktion zu ihrem Vertrag dazugebucht hatten. Die Telekom muss dieses Feature einstellen, da ein Zero-Rating dieser Art gegen die gesetzlichen Vorschriften zur Netzneutralität verstößt. Als Ausgleich für den Wegfall des Dienstes, bei dem bestimmte Angebote im Netz nicht auf das monatliche Datenkontingent angerechnet wurden, will die Telekom den betroffenen Kunden ab dem 1. April für weitere 90 Tage eine Flatrate bereitstellen.Ob diese ebenfalls aktiv gebucht werden muss oder automatisch bereitgestellt wird, ist noch unklar. Hier sollten Kunden des Unternehmens in den kommenden Wochen die Augen offenhalten, um eventuelle Konkretisierungen nicht zu verpassen.