Microsoft 365-Ausfall: So kam es dazu, Azure hat weiterhin Probleme

Nach dem Totalausfall von Microsoft 365 vor einigen Tagen hat der Konzern jetzt einen Report veröffentlicht, der die Ursache erläutern soll. Wie es aussieht, waren geplante Wartungsarbeiten und ein unvorhergesehener Effekt an den weltweiten Problem schuld.

Microsoft ändert Wartungspläne

Dieses Jahr geht es für Microsoft 365 wirklich nicht gut los. Schon mehrfach gab es weitreichende Probleme bei der Office-Plattform. Skype und Teams und alle Office-Anwendungen waren betroffen. Aktuell gibt es wieder ein Problem mit der AzureCloud, das erst am Montag, 30. Januar, gelöst werden soll.Betroffen sind laut den derzeitigen Erkenntnissen nur einige Azure-Abonnements. Microsoft bemüht sich jetzt aber erst einmal darum, für Aufklärung zu sorgen, wie es zu den Problemen kam. Den Grund benennt Microsoft in allen Fällen mit "Änderungen der Netzwerkkonfiguration".Die Liste der Dienste, die von dem Ausfall betroffen waren, umfasste Microsoft Teams , Exchange Online, Outlook, SharePoint Online, OneDrive for Business , PowerBi, Microsoft 365 Admin Center, Microsoft Graph, Microsoft Intune , Microsoft Defender for Cloud Apps und Microsoft Defender for Identity. Microsoft gibt an , dass der fünfstündige weltweite Ausfall Mitte dieser Woche durch eine Änderung der Router-IP-Adresse verursacht wurde, die zu Problemen bei der Weiterleitung von Paketen zwischen allen anderen Routern in seinem Wide Area Network (WAN) führte. Dabei kam es zu Probleme beim Zugriff auf die betroffenen Microsoft 365-Dienste. Das Problem führte zu einer "wellenförmigen Beeinträchtigung", hieß es weiter. Gemeint ist damit, das sich die Probleme immer mehr potenzierten.Zeitweise hatte sich der Effekt so weit hochgeschaukelt, dass noch nicht einmal mehr die Statusseiten der Microsoft-Dienste zugänglich waren und nur noch "504 Gateway Time-out"-Meldungen anzeigten. Erst nach gut fünf Stunden war der Fehler behoben und die Dienste wieder zugänglich - ein echtes Debakel für den Konzern. Nach diesem Vorfall hat Microsoft angekündigt, die Ausführung von Befehlen mit Auswirkung auf hohen Ebenen zu blockieren und die Ausführung von Befehlen an die Richtlinien für sichere Konfigurationsänderungen zu binden.