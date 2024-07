The Walking Dead: Dead City - Erster Teaser zu Staffel 2 veröffentlicht

Rückkehr nach Manhattan

Season 2 erst 2025, anderes Spin-off demnächst

Wer noch in diesem Jahr mit neuen Folgen der AMC-Zombieserie The Walking Dead: Dead City gerechnet hat, wird leider enttäuscht: Das Spin-off rund um Maggie (Lauren Cohan) und Negan (Jeffrey Dean Morgan) geht erst 2025 weiter. Immerhin gibt es jetzt aber einen Teaser-Trailer mit ersten Szenen aus der zweiten Staffel.Allzu viel ist zur Handlung der neuen Folgen bisher nicht bekannt. Nachdem Maggie und Negan in Staffel 1 Maggies Sohn Hershel erfolgreich aus den Händen seiner Entführer befreien konnten, ist es nun Negan, der gerettet werden muss. Maggie zeigt sich auch tatsächlich bereit, ihrem einstigen Erzfeind zu helfen und kehrt dazu nach Manhattan zurück. Dort spitzt sich währenddessen der Kampf um die Vorherrschaft weiter zu und Negan scheint dabei eine wichtige Rolle zu spielen.Fans der Serie wissen natürlich, dass dieser bereits seine böse Vergangenheit hinter sich gelassen hat, allerdings droht er nun doch wieder in alte Muster zurückzufallen. Zumindest lässt das die nun veröffentlichte Vorschau vermuten. In dieser hält Negan auch wieder Lucille (oder zumindest einen vergleichbar präparierten Baseballschläger) in den Händen und sein ikonisches Pfeifen dürfte ebenfalls nichts Gutes verheißen.Was es genau mit all dem auf sich hat, klärt sich leider erst nächstes Jahr. Der US-Sender AMC hat den Start der zweiten Staffel nun nämlich für 2025 bestätigt. Ein genauer Termin liegt bisher nicht vor. Fest steht zumindest: In Deutschland laufen die neuen Folgen wieder auf Magenta TV+.Bereits ab Ende September gibt es dort immerhin Staffel 2 von The Walking Dead: Daryl Dixon zu sehen. Bei den neuen Abenteuern in Frankreich darf dann schließlich auch Carol Peletier mitmischen. Für die Serie ist seit Kurzem ein ausführlicher Trailer verfügbar.