Vandalismus: Zwei Personen sollen 2000 Glasfaser-Kabel zerstört haben

Dass auch Breitband-Verbindungen zum Ziel von Vandalismus werden können, ist nichts Neues. Das Ausmaß eines entsprechenden Falles aus dem US-Bundesstaat Connecticut stellt hier allerdings spielend neue Maßstäbe auf.

Überwachung brachte Erfolg

Zusammenfassung Vandalismus führte zur Zerstörung tausender Glasfaser-Leitungen.

Die Polizei im US-Bundesstaat Connecticut identifizierte zwei Tatverdächtige.

Ihre Motive sind noch unklar.

Der dortigen Polizei ist es jetzt gelungen, zwei Personen festzunehmen, denen die Zerstörung von immerhin 2000 Glasfaser-Kabeln vorgeworfen wird. Aufgrund der Taten sollen im Südwesten des Landes über 40.000 Haushalte und Unternehmen von kompletten Ausfällen ihrer Internet-Anbindungen betroffen gewesen sein, berichtete die Nachrichtenagentur AP.Die Glasfaser-Kabel gehören zur Infrastruktur des Providers Optimum. Dieser konnte die Verbindungen binnen eines überschaubaren Zeitraums wiederherstellen. Für die Beschuldigen wird die Sache hingegen längerfristig Folgen haben. Sie müssen nun in einigen Tagen vor Gericht erscheinen. Gegen Zahlung einer Kaution in Höhe von 200.000 Dollar dürfen sie bis dahin die Untersuchungshaft verlassen.Nach Angaben der Polizei habe man nach den ersten Schadensmeldungen die Ermittlungen eingeleitet. Die beiden Verdächtigen und ihr Fahrzeug habe man dann relativ zügig identifizieren können. Im Rahmen einer Überwachungsaktion konnte einer der beiden Verdächtigen festgenommen werden, als er ein Geschäft für Einkäufe aufsuchte. Den zweiten Beschuldigten fanden die Beamten letztlich in einem Waldstück und konnten auch ihn festnehmen.Beide wurden jetzt des Diebstahls und des kriminellen Unfugs sowie der Behinderung der Polizei beschuldigt und es wurde Anklage erhoben. Einem der beiden wurde außerdem vorgeworfen, eine falsche Aussage bei der Polizei gemacht zu haben. Weitergehende Details zum Vorgehen bei den Ermittlungen wollten die Behörden vorerst noch nicht öffentlich machen. Auch zu den Motiven der Beschuldigten gibt es bisher keine Erkenntnisse.