Surface Duo 2: Installationsanleitung für Windows 11 veröffentlicht

Im vergangenen Monat hatte es ein Bastler geschafft, Windows 11 auf dem Dual-Screen-Smartphone Surface Duo 2 auszuführen. Nachdem die Projektdateien zunächst nicht veröffentlicht wurden, hat der Entwickler seine Implementierung nun zusammen mit einer Anleitung geteilt.

Anleitung für erfahrene Entwickler

Tech Rat / YouTube

Während Microsoft das Surface Duo 2 standardmäßig mit Android 11 ausliefert, steht das eigene Betriebssystem Windows 11 nicht offiziell für das Modell zur Verfügung. Daher hat der Entwickler Gustave Monce im September versucht, Windows 11 auf dem Gerät zu starten. Der Versuch war erfolgreich, sodass er ein Video hochladen konnte, in welchem das Redmonder Betriebssystem auf beiden Bildschirmen in Aktion gezeigt wird.Wer sich für das Projekt interessiert und Windows 11 selbst auf seinem Surface Duo 2 installieren möchte, kann sich die kürzlich veröffentlichte Anleitung von Gustave Monce ansehen. Der Entwickler weist darauf hin, dass die Instruktionen schwierig zu verstehen sein könnten und sich ausschließlich an erfahrene Entwickler richten. Nutzer, die keine entsprechende Erfahrung mit sich bringen, sollten zunächst darauf verzichten, Windows 11 auf das Surface Duo 2 zu laden.Die Anleitung kann auf der GitHub-Seite des WOA-Projekts gefunden werden. Die nötigen Dateien wurden in das dazugehörige Repository geladen. In der Anleitung erklärt Gustave Monce, welche Tools für die Installation erforderlich sind, welche Risiken bestehen, wie der Bootloader entsperrt werden kann und wie das eigentliche Betriebssystem installiert wird.Momentan nutzt Windows 11 auf dem Surface Duo 2 lediglich einen Kern des Prozessors. Außerdem hat der Entwickler eine Liste mit offenen Problemen und Funktionen, an denen noch gearbeitet werden muss, geteilt. Er dürfte das Projekt also zukünftig verbessern und in mehr oder weniger regelmäßigen Abständen Updates bereitstellen.