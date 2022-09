Surface Duo 2 tot? Microsoft will Dualscreen-Smartphone weiter bauen

Das Microsoft Surface Duo 2 ist nicht das Ende der Pläne für Android-Gerät mit Smartphone-Format aus Redmond. Das Surface Duo ist zwar kaum noch verfügbar, doch soll der Formfaktor weitergeführt werden, wie Microsoft jetzt klargestellt hat.

Hardware-Konzept wird definitiv weiterleben

Laut den Kollegen von Windows Central will Microsoft nach eigenen Angaben das Surface Duo 2 und das Konzept seiner faltbaren Smartphones mit Android nicht aufgegeben haben. Dass das Gerät derzeit in den USA weder bei großen Vertriebspartnern wie Best Buy, noch bei Microsoft selbst zu haben war, soll nicht bedeuten, dass der Konzern die Produktreihe nicht fortführen will.Stattdessen soll eine anhaltende Knappheit bestimmter Bauteile die Produktion des Surface Duo 2 ausbremsen. Ob derzeit keine Geräte mehr gebaut werden oder nur geringe Stückzahlen, wurde nicht kommuniziert. Microsoft beteuerte in einer Stellungnahme gegenüber der US-Publikation, dass man das Produkt nicht etwa eingestellt habe.Stattdessen erklärte der Konzern, dass der Formfaktor aktualisiert und mit innovativen Funktionen ergänzt werden soll. Man freue sich außerdem über das Kundeninteresse. Quellen der Kollegen zufolge will Microsoft die faltbaren Surface-Smartphones tatsächlich fortführen und diskutiert derzeit intern mögliche Pläne für einen Nachfolger des Surface Duo 2.Es werde geprüft, ob man lieber weiter auf das Konzept der zwei einzelnen, aber mit einem Scharnier verbundenen Displays festhalten soll, oder wie Samsung und immer mehr andere Hersteller von Android-Geräten auf einen großen faltbaren Bildschirm setzen soll. Microsofts Surface-Team sei vor allem vom jüngst vorgestellten Xiaomi Mix Fold 2 beeindruckt worden, das sich durch seinen extrem dünnen Formfaktor ohne sichtbare Spalte zusammenfalten lässt.Angeblich steht Microsoft kurz vor dem Abschluss der Validierung von Android 12L , das dann relativ zeitnah auf dem Surface Duo 2 landen dürfte. Denkbar wäre, dass die Redmonder anlässlich ihres angeblich im Oktober stattfindenden Hardware-Events rund um neue Surface-Produkte über das Update informieren werden.