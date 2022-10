So sieht ein an Windows-angepasstes Android 12L auf Surface Duo aus

Microsoft arbeitet daran, Android 12L auf das Klapp-Smartphone Surface Duo 2 zu bekommen. Jetzt hat der Konzern im Rahmen der Präsentation neuer Surface-Geräte einen ersten Blick auf das gewährt, was die Nutzer erwarten wird.

Android 12L-Version für Surface Duo als Update

Zac Bowden hat vom Microsoft-Event erste Bilder von der angepassten Android-Nutzeroberfläche veröffentlicht . Zuvor waren schon eine Reihe an Details durchgesickert , die man jetzt bestätigen kann - Android 12L wird für das Surface Duo eine Anpassung erhalten, die stark an die Fluent-Designsprache von Windows 11 erinnert.Laut Microsoft wird es noch in diesem Jahr ein großes Update für das Surface Duo geben. Geplant ist, dass man die Android 12L-Version für Surface Duo bis zum Ende des Jahres freigeben kann. Bisher waren das aber nur Versprechungen, heute gab es dazu den ersten Blick auf die Änderungen und einen funktionierenden Prototyp.Auf den Bildern erkennt man gut, wie Microsoft Android 12L optisch angepasst hat. Es bietet ein aktualisiertes Benachrichtigungsfeld, neue Unschärfeeffekte und eine neu gestaltete Einstellungs-App mit Symbolen im Stil von Windows 11.Microsoft arbeitet bereits seit März dieses Jahres an der Android 12L-Version für das Surface Duo. Es ist das erste Mal, dass das Unternehmen seine eigene Designsprache auf das Android-Betriebssystem anwendet. Das ist auch notwendig, denn es gab für die Nutzeroberfläche bisher immer viel Kritik. Diese Änderungen sind laut Zac Bowden ganz klar ein Teil der Bemühungen, das Surface Duo besser als eine Erweiterung von Windows-PCs darzustellen, während es gleichzeitig ein vertrautes Android-Erlebnis bietet.Wann das Update freigegeben wird, und ob es in diesem Jahr vielleicht nur eine "Beta-Version" geben wird, ließ Microsoft bisher noch offen. Unbeantwortet bleibt zudem weiterhin die Frage, ob das Update nur für das neuere Surface Duo 2 oder auch für die erste Generation Surface Duo 1 verfügbar sein wird.