Desktop-Modus erzwingen: Microsofts neue Pläne für das Surface Duo

Vor wenigen Tagen startete Microsoft das Android 12L-Update für das Surface Duo . An sich wäre das aufgrund der ziemlichen Bedeutungslosigkeit des Klapp-Smartphones eher uninteressant - Microsoft hat aber eine spannende Neuerung mit an Bord gebracht.

Aktivierung über den Entwicklermodus

Denn Microsoft bringt eine experimentelle Funktion zum Erzwingen des Desktop-Modus mit Android 12L auf das Surface Duo. Das funktioniert in Kombination mit dem Surface Dock , einem externen Display, Tastatur und Maus.Das Duo bleibt dabei voll als "Smartphone" nutzbar und bietet auf dem externen Display zusätzlich die Cloud Desktop-Anzeige (via MSPowerUser ). Entdeckt hatte das unter anderem der Surface Duo-Enthusiast Shane Craig. In einem Video zeigte er seine Entdeckung. Nach dem Update auf Android 12L gibt es eine versteckte Funktion, die es ermöglicht, mit dem Surface Duo-Gerät über die RDP-App (Remote Desktop Program) auf einen Windows-PC zuzugreifen.Die Funktion namens "Force Desktop Mode" funktioniert allerdings derzeit nur im Entwicklermodus, ist also nicht regulär für Nutzer zugänglich. Man kann sich nun aber die Frage stellen, wohin die Reise geht. Microsoft hat mit Surface Duo große Pläne, doch wagte es bisher nicht, tatsächlich eine Windows-Version auf das Klapp-Gerät zu bringen. Genau das hatten aber viele erhofft, um nahtlos mit Smartphone, Tablet-Modus und Desktop-PC zusammen arbeiten zu können.Die Option für den Desktop-Modus kann aktiviert werden, indem man zuerst den Entwicklermodus ansteuert und zu Einstellungen > System > Entwickleroptionen geht. Dort befindet sich nun neu die Option "Desktop-Modus erzwingen", die die Funktion als "experimentellen Desktop-Modus auf sekundären Displays erzwingen" beschreibt. Wenn man diese Schritte vollzogen hat, und das Surface Duo über das Dock mit Monitor, Tastatur und Maus verbunden hat, bleibt das Duo noch nutzbar.Auf dem Computermonitor wird das Symbol der RDP-App angezeigt, mit dem man den Desktop-Modus starten kann. Dann kann man sich mit einem verfügbaren Windows-PC im Netzwerk oder in der Cloud verbinden. Dies ermöglicht auch das Hinzufügen weiterer PCs und das Verbinden anderer Anwendungen.Die Funktion ist spannend, aber noch nicht ausgereift. Laut Shane Craig funktioniert sie nicht zuverlässig und nicht jeder Surface Duo-Nutzer konnte sie bisher zum Laufen bringen.