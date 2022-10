Kaum da, schon weg: Nvidia RTX 4090 extrem schnell ausverkauft

Nur wenige Stunden nach dem Marktstart der neuen Nvidia GeForce RTX 4090 die ernüchternde Nachricht - ausverkauft. Trotz eines Preispunkts ab 2000 Euro und Nvidias Milliardeninvestitionen in Produktionskapazitäten stehen Interessenten (mal wieder) vor leeren Regalen.

Fehlkalkulation oder die Ruhe vor dem Sturm?

Hoffen auf größere Chargen

Technische Daten der Nvidia GeForce RTX 4000-Serie RTX 4090 RTX 4080 (16 GB) RTX 4080 (12 GB) Architektur Ada Lovelace Ada Lovelace Ada Lovelace Fertigung TSMC N4 TSMC N4 TSMC N4 GPU AD102 AD103 AD104 SMs 128 76 60 CUDA-Kerne 16.384 9.728 7.680 Basis-Takt 2.230 MHz 2.210 MHz 2.310 MHz Boost-Takt 2.520 MHz 2.510 MHz 2.610 MHz FP32-Leistung 82,6 TFLOPS 48,8 TFLOPS 40,1 TFLOPS Speicher 24 GB GDDR6X 16 GB GDDR6X 12 GB GDDR6X Interface 384 Bit 256 Bit 192 Bit Durchsatz 21 Gbps 21 Gbps 21 Gbps Bandbreite 1.008 GB/s 736 GB/s 504 GB/s TDP 450 Watt 320 Watt 285 Watt Preis 1.949 Euro 1.469 Euro 1.099 Euro Release 12. Oktober November November

Wirft man einen Blick in den WinFuture-Preisvergleich , zeigt sich schnell eine gähnende Leere. Nicht nur müssen für mehr als 20 gelistete Modelle der GeForce RTX 4090 im Custom-Design je 2200 Euro und mehr eingeplant werden, es mangelt an der Verfügbarkeit. Trotz schwindendem Krypto-Mining-Hype schafft es Nvidia mit seiner ersten Charge nicht, die Nachfrage zu bedienen. Schlechte Aussichten also für den Start der RTX 4080 im November?Im Frühjahr standen 10 Milliarden US-Dollar im Raum, die Nvidia dafür nutzen sollte, seine Produktionskapazitäten von Samsung (Ampere-Grafikkarten) hin zum Auftragsfertiger TSMC (Ada Lovelace-Grafikkarten) zu verschieben und entsprechend große Kapazitäten zu reservieren. TSMCs Erfahrungen mit dem Herstellungsprozess im 5nm-Verfahren sollten hier den entsprechenden Vorteil mitbringen.Hinsichtlich der Verfügbarkeit der RTX 4090 bleiben viele Fragen offen. Wurde das Flaggschiff absichtlich in einer geringeren Auflage produziert und die Nachfrage einfach unterschätzt? Oder konzentriert man sich eventuell bereits auf den großen Ansturm, den voraussichtlich der Marktstart der Nvidia GeForce RTX 4080 mit sich bringt?Letzteres wäre für Interessenten in jedem Fall zu begrüßen, um nicht den Eindruck eines "paper launch" zu vermitteln. In den nächsten Wochen dürfte es für Gamer allerdings schwierig werden, eines der RTX 4090-Modelle in die Hände zu bekommen. Da Online-Händler nach der Vorbereitung auf den Marktstart voraussichtlich mit deutlich kleineren Chargen beliefert werden, die innerhalb weniger Minuten ausverkauft sein dürften, sinken die Chancen.Großes Interesse besteht vor allem an den RTX 4090-Grafikkarten bekannter Marken wie Asus , MSI, Zotac und Gigabyte. Modelle von Palit, PNY, Gainward oder Inno3d dürften am ehesten zu bekommen sein. Der Preis unterscheidet sich allerdings kaum, der steigt in Europa bereits auf bis zu 3000 Euro an. Die UVP für Nvidias Founders Edition liegt hingegen bei knapp unter 2000 Euro, sollte sie denn verfügbar sein.