Nvidia: Sammelklage wegen schmelzenden GeForce RTX 4090-Steckern

Der Druck auf den Grafikkartenhersteller Nvidia wegen der Probleme mit dem neuen 12VHPWR-Anschluss seiner neuesten GeForce RTX-GPUs steigt stetig. Jetzt hat einer der Kunden, bei denen der Stecker geschmolzen ist, Sammelklage gegen Nvidia angestrengt.

Kläger will betroffene Grafikkarte fachmännisch eingebaut haben

Wie das Portal Tom's Hardware feststellte, hat ein Nvidia-Kunde aus dem US-Bundesstaat New York eine Sammelklage gegen den Grafikkartenhersteller eingereicht. In der Klage wird dem Unternehmen neben Betrug die Verletzung von Garantiegesetzen, unrechtmäßige Bereicherung und ein Verstoß gegen andere Gesetze des US-Bundesstaates New York vorgeworfen.Laut der Klage, die schon am 11. November bei einem US-Bundesgericht in Kalifornien eingereicht wurde, hat Nvidia mit der GeForce RTX 4090 eine defekte und gefährliche Kombination aus Stromkabel und dazugehörigem Anschluss vermarktet, die die Grafikkarten der Konsumenten nicht nur unbrauchbar machen kann, sondern auch eine ernstzunehmende Gefahr eines Stromschlags und der Entzündlichkeit für jeden Käufer bedeuten kann.Der Kläger ist nach eigenen Angaben selbst von dem Problem betroffen, es können sich aber auch andere Käufer der High-End-Version von Nvidias neuen Grafikkarten anschließen. Der Mann hatte seine RTX 4090 angeblich zum Preis von 1600 Dollar über einen großen amerikanischen Elektronikhändler erworben.Die GPU sei unter Anwendung der üblichen Methoden von ihm selbst in einem PC installiert worden, wobei der Kläger nach eigener Aussage über ausreichende Erfahrung im Umgang mit Grafikkarten und anderen PC-Komponenten verfügt. Nach dem Einbau habe er nach der Nutzung festgestellt, dass der problematische 16-polige 12VHPWR-Anschluss geschmolzen sei, so der Kläger.Bisher sind fast 30 Fälle öffentlich dokumentiert, in denen es bei Verwendung einer Variante der neuen Nvidia GeForce RTX 4090 zu einem Schaden an dem neuen Stromanschluss kommen kann. Die Sammelklage zitiert daher auch diverse Einträge bei Reddit, in denen die betroffenen Kunden ihre Fälle dokumentiert haben. Nvidia hat seinerseits zwar eine Untersuchung der Problematik gestartet, aber noch keine Ergebnisse mitgeteilt. Das Unternehmen und seine Add-in-Board-Partner sicherten allerdings zu, dass man Betroffenen schnelle Hilfe anbieten will.