Gehyptes Gadget von Apple-Veteran hat jetzt Namen und kommt 2023

Er gilt als Vater der iOS-Benutzeroberfläche , jetzt will er mit eigener Firma und einem neuartigen Gadget die nächste ganz große Interface-Revolution schaffen. Das erste Produkt von Imran Chaudhris Startup "Humane" hat jetzt einen Namen und einen Release-Zeitraum.

Humane AI Pin: Gerät von Apple-Veteran verspricht Interface-Revolution

Zusammenfassung Imran Chaudhri ist Vater der iOS-Benutzeroberfläche

Will mit eigener Firma neue Interface-Revolution schaffen.

Gerät wird mit Sprachkommando bedient, Projektion auf Handfläche.

KI soll Sprach- und Bilderkennung leisten, Personal-Assistent.

Erstes Produkt: "Humane AI Pin" später im Jahr 2023 auf Markt.

Humane

Es gab Smartphones vor dem iPhone , eine der wichtigsten Innovationen war bei dem Gerät, das Apple 2007 das erste Mal vorgestellt hatte, das Interface. Maßgeblich für die Entwicklung war Imran Chaudhri dem unter anderem zugeschrieben wird, den Begriff "Slide to Unlock" geprägt zu haben. Nach über 20 Jahren hatte Chaudhri den Konzern 2017 verlassen und das Unternehmen Humane gegründet. Das ausgerufene Ziel: Die nächste Interface-Revolution nach dem Multitouchscreen entwickeln. Sechs Jahre nach Gründung wird es jetzt konkreter.Im April hatte Chaudhri bei einem TED Talk einen ersten Prototyp präsentiert. Statt eines Touchscreens wird das Gerät, das in der Brusttasche getragen wird, per Sprachkommandos bedient. Für zusätzliche Eingaben kann der Entwickler die Hand heben und eine simple Interface-Projektion erscheint auf seiner Handfläche. Eine fortschrittliche KI soll dabei nicht nur Sprach und Bilderkennung leisten, sondern die Idee des personalisierten Assistenten deutlich weiter denken. Details zu konkreten Produktplänen hatte die Präsentation aber nicht geliefert.Das ändert sich mit der jüngsten Pressemitteilung des Unternehmens. Wie man darin mitteilt, wird man das erste Gerät unter dem Namen Humane AI Pin auf den Markt bringen. Ein konkretes Release-Datum will man an dieser Stelle noch nicht nennen, allerdings sichert man zu, dass ein Start "später in diesem Jahr" erfolgen soll. "Unser AI Pin ermöglicht den Menschen, KI überallhin mitzunehmen und eine neue Ära der persönlichen mobilen Datenverarbeitung zu eröffnen, die nahtlos, bildschirmlos und sensorisch ist", so Chaudhri zur Ankündigung.Aktuell befinden sich viele Zukunftstechnologien wie KI, AR und VR an spannenden Punkten in ihrer Entwicklung. Projekte wie die von Chaudhri, auch wenn sie sich erst noch beweisen müssen, geben einen faszinierenden Ausblick darauf, dass sich gewohnte Benutzeroberflächen und Bedienungsideen in den nächsten Jahren wieder entscheidend verändern könnten.