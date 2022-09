UFOs über Kyiv: Ukrainische Astronomen stehen vor einem Rätsel

In der Ukraine herrscht derzeit Krieg, das bedeutet auch, dass der Luftraum voller Kriegsgerät ist. Das wissen auch die Astronomen des Hauptobservatoriums der Ukraine und dennoch beobachten sie seit einiger Zeit schier unzählige Flugobjekte, für die sie keine Erklärung haben.

Schwarze Körper, die Strahlung absorbieren

In einer Studie ( PDF ), die von Wissenschaftlern des Hauptobservatoriums der Nationalen Akademie der Wissenschaften der Ukraine verfasst und nun veröffentlicht wurde, beschäftigen sich die ukrainischen Astronomen mit nicht identifizierten Luftphänomenen (Unidentified Aerial Phenomena; UAP). Die Studienautoren beziehen sich direkt auf Untersuchungen der NASA sowie des Pentagons zum Thema UFOs.Wie Motherboard berichtet, kommen die ukrainischen Astronomen zu einem eindeutigen Schluss, nämlich dass sie zahlreiche Objekte entdecken konnten, für die sie keine Erklärung haben: "Wir sehen sie überall. Wir beobachten eine beträchtliche Anzahl von Objekten, deren Natur nicht klar ist." Dabei wird eine spezielle Art von Objekt beschrieben, nämlich ein "vollständig schwarzer Körper, der keine Strahlung aussendet und alle auf ihn fallende Strahlung absorbiert."Die Wissenschaftler merken an, dass diese Flugobjekte so schnell sind, dass es schwer ist, Aufnahmen davon zu machen: "Das Auge fixiert keine Phänomene, die weniger als eine Zehntelsekunde dauern. Es braucht vier Zehntelsekunden, um ein Ereignis zu erkennen. Gewöhnliche Foto- und Videoaufnahmen werden das [unidentifizierte Luftphänomen] ebenfalls nicht erfassen. Um UAP zu erkennen, muss man die Ausrüstung feinabstimmen: Verschlusszeit, Bildrate und Dynamikbereich."Genau das haben die Forscher getan und hierfür zwei Beobachtungsstationen für Meteoriten angepasst. Eigenen Angaben nach haben sie eine spezielle Beobachtungstechnik entwickelt, die die hohen Geschwindigkeiten der beobachteten Objekte berücksichtigt.Die Objekte konnten teilweise von beiden Stationen erfasst werden. Die Studie spekuliert nicht, um was es sich dabei handeln könnte, stellte aber fest, dass diese unglaubliche Geschwindigkeiten aufwiesen. Dabei liegt natürlich nahe, dass es sich dabei um Raketen oder ähnliches handeln könnte, aber die Studienautoren bestehen darauf, dass der Ursprung der Objekte "nicht klar" sei.