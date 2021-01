Amazon: Neue Elektro-Lieferwagen warnen mit nervigem UFO-Sound

Das Automobilunternehmen Rivian versorgt Amazon derzeit mit neuen Elektro-Lieferwagen, die in den USA bereits zur Auslieferung von Paketen an Kunden genutzt werden. Doch anstatt lautlos durch die Straßen von Los Angeles zu fahren, klingen die E-Transporter wie nervige UFOs.

Spotter sagt: "Warnsystem so laut wie ein V6-Motor"

Amazon

Nach einer Bestellung von mehr als 100.000 Elektro-Lieferwagen im September 2019 und diversen Prototypen, rollen die ersten Rivian-Transporter unter der Flagge des Versandriesen Amazon jetzt auf US-amerikanischen Straßen. Aufgrund von gesetzlichen Vorgaben müssen auch diese E-Fahrzeuge in den Vereinigten Staaten mit einem so genannten Pedestrian-Warning-System (PWS) ausgestattet werden, um Fußgänger durch einen Warnton auf sich aufmerksam zu machen. Doch anstatt eines künstlichen Fahrgeräusches bei niedrigen Ge­schwin­dig­kei­ten von bis zu 30 km/h entschieden sich Rivian und Amazon für einen un­kon­ven­tio­nel­len Raumschiff-Sound.Wie die Webseite Drive Tesla Canada über die Sichtung von Jeffrey Chen berichtet, wurde der Elektro-Lieferwagen von einem Amazon-Manger und Rivian-Ingenieur für eine Testfahrt durch ein Wohngebiet genutzt. Das akustische Warnsystem beschreibt Chen, wie im Video zu hören, als besonders laut. Die Lautstärke wird mit der eines V6-Motors gleichgesetzt. Fragen zum Fahrzeug wollten die Testfahrer nur bedingt beantworten. Bezüglich der Reichweite orientiere man sich laut Aussagen an der "typischen Lieferroute" der Amazon-Fahrer, um die Kosten niedrig zu halten.Bereits im Herbst 2019 kündigte der weltweit größte Versandhändler an, bis 2022 zunächst 10.000 Elektro-Lieferwagen auf die Straßen bringen zu wollen. Langfristig ist es der Plan, die komplette Flotte klimaneutral aufzustellen und mit erneuerbaren Energien zu versorgen. Anfang 2019 war Amazon hierfür als Investor bei Rivian eingestiegen, die sich bis dahin auf ihre E-Pickups und E-SUVs Rivian R1T und R1S konzentriert haben. Bekanntheit erlangte der Autobauer hierzulande unter an­derem durch die Apple-TV-Serie Long Way Up