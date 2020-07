US-Senator Rubio: UFOs sind hoffentlich Außerirdische, keine Chinesen

Die Angst vor einer technologischen Überlegenheit Chinas nimmt in den USA inzwischen recht seltsame Züge an. Der republikanische Senator Floridas, Marco Rubio, hofft, dass UFOs wirklich von außerhalb der Erde und nicht vom asiatischen Gegner kommen.

"Da sind Dinge, die über unseren Militärbasen und da, wo wir militärische Übungen durchführen, herumfliegen, Wir wissen nicht, was es ist, es ist auf jeden Fall nicht von uns", sagte Rubio kürzlich in einem Interview mit dem US-Fernsehsender CBS. Aus seiner Sicht handle es sich dabei um ein Risiko für die nationale Sicherheit, das einer tiefergehenden Untersuchung bedürfe."Ehrlich gesagt, wenn es etwas von außerhalb unseres Planeten ist, wäre das auf jeden Fall besser als wenn wir dort einen technologischen Fortschritt der Chinesen oder Russen zu sehen bekämen", sagte Rubio. Denn wenn diese zu solchen Aktivitäten fähig wären, würde das aus Sicht der USA schon ein ziemliches Problem darstellen.Das hat auf Rubios politische Arbeit auch einigen Einfluss. Der Senator steht derzeit dem Senate Intelligence Committee vor, einem Aufsichtsgremium über die zahlreichen Geheimdienste der US-Behörden. Dieses hatte kürzlich erst einen Bericht des Militärs in Auftrag gegeben, in dem die Erkenntnisse über verschiedenste UFO-Sichtungen zusammengeführt werden sollten.Die Äußerungen Rubios kommen auch nicht aus einem luftleeren Raum. Bei zahlreichen UFO-Sichtungen der Vergangenheit wurde immer wieder auch intensiv über die möglichen Herkünfte der Objekte diskutiert. Und bei jenen, die einen Besuch Außerirdischer eher für wenig wahrscheinlich halten, stand die Vermutung, dass es sich um Spionage-Flugzeuge anderer Militärmächte handelte, immer auch hoch im Kurs. Immerhin kann man sich dabei sogar auf eigene Entwicklungen stützen. Das Aufklärungsflugzeug der USA, die SR-71 Blackbird, ähnelte selbst ebenfalls eher einem Science-Fiction-Objekt als einem normalen Flugzeug.