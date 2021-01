US-Behörden müssen für Corona-Gelder UFO-Informationen rausgeben

Die Freigabe umfassender Gelder für den Umgang mit den Folgen der Corona-Pandemie ist in den USA damit verbunden, dass auch Daten über UFO-Sichtungen freigegeben werden müssen. Ein Bericht muss im Laufe des ersten Halbjahres vorgelegt werden.

Vorlage bis zum Sommer

Der Zusammenhang zwischen den beiden Themen ist zwar nicht ersichtlich, wurde in der Gesetzgebung aber gezogen - im Rahmen der jüngsten Regelungen zum Haushalt der US-Regierung, die als großes Gesamtpaket verabschiedet wurden. Im Zuge dessen diskutiert das Parlament nicht nur die einzelnen Finanzposten mit dem Weißen Haus, sondern ringt der Regierung für die Freigabe bestimmter Gelder auch mal Zugeständnisse in anderen Bereichen ab.Das jüngste Haushaltspaket, in dem es um Finanzmittel in Höhe von 2,3 Billionen Dollar ging, enthält so auch einige Änderungen des gesetzlichen Rahmens für verschiedene US-Geheimdienste und andere Behörden. Dies beinhaltet die Verpflichtung, einen umfassenden Bericht über "unidentifizierte Phänomene im Luftraum" vorzulegen, wie aus einem Bericht des US-Nachrichtensenders CNN hervorgeht.Die entsprechende Regelung legt fest, dass dieser Report binnen 180 Tagen nach Inkrafttreten des Haushaltspaketes vorgelegt werden muss - der Countdown begann so mit der Unterschrift des US-Präsidenten Donald Trump am 28. Dezember 2020. Er darf dabei nicht als Verschlusssache deklariert werden, so dass der adressierte Ausschuss des Repräsentantenhauses die Unterlagen öffentlich machen kann. Es besteht aber die Möglichkeit, bestimmte Informationen zu schwärzen und einen geheimen Anhang mitzuliefern.Konkret angesprochen werden in der Berichts-Aufforderung der Geheimdienst der US Navy, die Unidentified Aerial Phenomena Task Force sowie die Bundespolizei FBI. Dies sind die drei Behörden, bei denen die Informationen zu UFO-Sichtungen zusammenfließen. Angefordert werden sowohl Akten zu den eingegangenen Informationen als auch eine Analyse der jeweiligen Vorfälle.