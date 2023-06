Whistleblower behauptet, dass die USA "intakte" UFOs besitzen

UFOs sind seit Jahrzehnten ein Thema und es gibt immer wieder Behauptungen und "Beweise" für die Existenz von Alien-Fluggefährten. Aktuell ist es wieder einmal so weit: Denn ein ehemaliger Regierungsmitarbeiter behauptet, dass die USA "intakte" UFOs in ihrem Besitz hat.

Seriöse Quelle?

UFOs bzw. UAPs (für Unidentified Aerial Phenomenon, Unbekanntes Luftphänomen) halten sich hartnäckig in der Popkultur - und nicht nur dort. Denn in der US-Regierung und anderen daran hängenden Organisationen wie der NASA gibt es immer wieder Untersuchungskommissionen und Ähnliches, die klären sollen, ob unidentifizierte Flugobjekte tatsächlich einen außerirdischen Ursprung haben.Die Grenze zwischen Verschwörungserzählungen und Fakten ist hier allerdings fließend, weshalb es für interessierte Beobachter schwierig bis unmöglich ist, zu einer fundierten Meinung zu kommen - auch weil die Behauptungen immer wieder von dubiosen Aluhutträgern kommen.Nun meldet sich mit David Grusch aber jemand zu Wort, der sich nicht so schnell in die "Spinner"-Kategorie einordnen lässt. Denn wie der Guardian unter Berufung auf The Debrief berichtet, leitete der ehemalige Geheimdienstmitarbeiter im US-Verteidigungsministerium die Stelle für die Analyse unerklärlicher anomaler Phänomene (UAP).Grusch wirft nun seinen ehemaligen Vorgesetzten vor, zu vertuschen und zu verschleiern, dass die USA im Besitz von "intakten und teilweise intakten" außerirdischen Fahrzeugen sei. Diese Informationen werden auch dem Kongress vorenthalten, so der Whistleblower. Grusch hat im April nach 14 Jahren seine Karriere bei den US-Behörden beendet.Die Aussage von Grusch stützt - zumindest teilweise - ein Mitarbeiter des Air-Force-Geheimdienstes National Air and Space Intelligence Center (NASIC) namens Jonathan Grey. Dieser bestätigte gegenüber The Debrief die Existenz "exotischer Materialien" und beteuert: "Wir sind nicht allein."Freilich: Echte Beweise können weder Grusch noch Grey vorweisen, entsprechend skeptisch sollte man hier sein und bleiben. Für (neue) Diskussionen werden die beiden aber sicherlich sorgen können.