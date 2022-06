Windows 11: So optimiert ihr die Taskleiste auf mehreren Monitoren

Soll die Taskleiste nicht auf allen euren Monitoren angezeigt werden, habt ihr unter Windows 11 die Möglichkeit diese auszublenden und euer Desktop-Setup zu personalisieren. Dafür sind eine Handvoll Einstellungen nötig, die wir euch in dieser Anleitung Schritt für Schritt erklären.

Info: Viele der Taskleisten-Optionen können so auch unter Windows 10 genutzt werden.

So einfach könnt ihr die Taskleiste ausblenden

Einstellungen über das Windows 11-Startmenü öffnen In der linken Navigation den Menüpunkt "Personalisierung" öffnen Im mittleren Bereich den Menüpunkt "Taskleiste" öffnen Im mittleren Bereich den Reiter "Verhalten der Taskleiste" ausklappen "Meine Taskleiste auf allen Anzeigegeräten anzeigen" deaktivieren

Zusätzliche Taskleisten-Optionen und Windows 11 22H2-Vorschau

Microsoft

Wer über mehrere Bildschirme verfügt und den Platz auf dem Desktop sinnvoll nutzen möchte, für den empfiehlt es sich, über das Ausblenden der Taskleiste auf zusätzlichen Anzeigegeräten nachzudenken. Sei es um ein größeres Sichtfeld bei maximierten Fenstern oder Anwendungen zu erhalten oder um auf Zweit- sowie Drittmonitoren ablenkungsfrei und ohne App-Benachrichtigungen arbeiten zu können.Um sich den verschiedenen Optionen für die Windows 11-Taskleiste zu widmen, führen alle Wege in die Einstellungen des Betriebssystems. Dabei starten wir im Menüpunkt "".Hier könnt ihr nicht nur über die Anzeige diverser Elemente (z.B. Widgets, Teams und Co.) und Symbole in der Taskleistenecke bestimmen, sondern auch über dasDeaktiviert man in ebendiesen Einstellungen die Option "", verschwindet diese von zusätzlich angeschlossenen Monitoren und wird einzig und allein auf dem primären Bildschirm dargestellt.Alternativ bietet euch Windows 11 weitere Optionen, das Verhalten der Taskleiste zu optimieren. Unter anderem könnt ihr die Taskleiste automatisch ausblenden und sie somit nur dann anzeigen, sobald sich euer Mauszeiger dem unteren Bildschirmrand nähert. Ebenso entscheidet ihr, ob Symbole geöffneter Apps auf allen Monitoren und Taskleisten angezeigt werden oder nur auf den Bildschirmen, auf denen sie tatsächlich aktiv sind. Mit der Taskleistenausrichtung bestimmt ihr abschließend, ob diese zentriert oder linksbündig innerhalb der Taskleiste platziert werden.Das von Microsoft für den Herbst in Aussicht gestellte Feature-Update "Sun Valley 2" bringt weitere Neuheiten für die Taskleiste. Per Mausrad kann in Zukunft die Lautstärke reguliert, per Klick das Mikrofon stummgeschaltet und auf Wunsch ein spezieller Modus für Touch-Displays aktiviert werden. Sobald das Update ausgerollt wird, werden wir unsere Anleitung entsprechend aktualisieren.