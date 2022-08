Windows 11: Optionales Update August für alle verfügbar - Das ist neu

Microsoft hat ein optionales Update für alle Windows 11-Nutzer freigegeben. Es handelt sich dabei um die Vorschau für den September-Patch-Day. Wie schon im vergangenen Monat gibt es neben Fehlerbehebungen auch neue Funktionen und viele Verbesserungen.

Fehlerbehebungen und Verbesserungen

Verbesserungen Dieses nicht sicherheitsrelevante Update enthält Qualitätsverbesserungen. Wichtige Änderungen:



Neu! IT-Administratoren können Sprachen und sprachbezogene Funktionen aus der Ferne hinzufügen. Außerdem können sie jetzt Sprachszenarien über mehrere Endpunktmanager hinweg verwalten.

Neu! Komprimiert eine Datei unabhängig von ihrer Größe, wenn Sie die Server Message Block (SMB)-Komprimierung konfiguriert haben.

Neu! Verbessert die Fähigkeit von Microsoft Defender for Endpoint, Ransomware und fortgeschrittene Angriffe zu erkennen und abzufangen.

Behebt ein Problem, das dazu führt, dass ServerAssignedConfigurations in einigen vollständigen Konfigurationsszenarien null ist.

Behebt ein Problem, das die automatische HDR-Funktion (High Dynamic Range) für CASO-fähige (Cross-Adapter Resource Scan-Out) GPU-Treiber betrifft.

Behebt ein bekanntes Problem, das dazu führt, dass Microsoft Edge nicht mehr reagiert, wenn Sie den IE-Modus verwenden. Dieses Problem verhindert auch, dass Sie mit einem Dialog interagieren können.

Behebt ein Problem, bei dem virtualisierte App-V-Microsoft-Office-Anwendungen nicht geöffnet werden können oder nicht mehr funktionieren.

Behebt ein Problem, das dazu führen kann, dass die Bereitstellung des Windows Hello for Business-Zertifikats unter bestimmten Umständen fehlschlägt, nachdem Sie ein Gerät zurückgesetzt haben.

Behebt mehrere Probleme im Zusammenhang mit USB-Drucken, wie z. B.:

Ein Drucker funktioniert nicht mehr, nachdem Sie ihn neu gestartet oder neu installiert haben



Der Drucker befindet sich im falschen Modus, nachdem Sie von einem Treiber der IPP-Klasse (Internet Printing Protocol) zu einem IHV-Treiber (Independent Hardware Vendor) wechseln



Bidirektionale Kommunikationsprobleme, die verhindern, dass Sie auf Gerätefunktionen zugreifen können

Behebt ein Problem, das die API ProjectionManager.StartProjectingAsync betrifft. Dieses Problem führt dazu, dass einige Gebietskörperschaften keine Verbindung zu Miracast-Senken herstellen können.

Behebt ein Problem, das die BitLocker-Leistung verschlechtert.

Behebt ein Problem, das Windows 11 SE daran hindert, einigen Microsoft Store-Anwendungen zu vertrauen.

Behebt ein Problem, das verhindert, dass HyperVisor Code Integrity auf Systemen mit Arm64-Prozessoren automatisch aktiviert wird.

Behebt ein Problem, das die Authentifizierung von Nicht-Windows-Geräten verhindert. Dieses Problem tritt auf, wenn sie eine Verbindung zu einem Windows-basierten Remote-Desktop herstellen und eine Smartcard zur Authentifizierung verwenden.

Behebt ein Problem, das dazu führt, dass das Tool Resultant Set of Policy (Rsop.msc) nicht mehr funktioniert, wenn es 1.000 oder mehr "Dateisystem"-Sicherheitseinstellungen verarbeitet.

Behebt ein Problem, das dazu führt, dass die App "Take a Test" alle Richtlinien im Zusammenhang mit der Durchsetzung der Sperrung entfernt, wenn Sie die App schließen.

Behebt ein Problem, das dazu führt, dass die Einstellungen-App auf Server-Domänencontrollern (DCs) nicht mehr funktioniert, wenn auf die Seite Datenschutz > Aktivitätsverlauf zugegriffen wird.

Behebt ein Problem, das dazu führen kann, dass bestimmte Bluetooth-Audio-Headsets nach einer Anpassung des Fortschrittsbalkens nicht mehr abgespielt werden. Dieses Problem betrifft moderne Systeme, die Advanced Audio Distribution Profile (A2DP) Offload unterstützen.

Behebt ein Problem, das verhindert, dass Geräte ein Angebot von Windows Update für denselben Erweiterungstreiber erhalten, wenn dieser Erweiterungstreiber bereits ohne den Basistreiber installiert ist.

Behebt eine Wettlaufsituation, die dazu führt, dass der Local Security Authority Subsystem Service (LSASS) auf Active Directory-Domänencontrollern nicht mehr funktioniert. Dieses Problem tritt auf, wenn LSASS gleichzeitige Lightweight Directory Access Protocol (LDAP) über Transport Layer Security (TLS)-Anforderungen verarbeitet, die nicht entschlüsselt werden können. Der Ausnahmecode lautet 0xc0000409 (STATUS_STACK_BUFFER_OVERRUN).

Behebt ein Problem, das eine Suche nach einer nicht existierenden Sicherheits-ID (SID) aus der lokalen Domäne unter Verwendung eines schreibgeschützten Domänencontrollers (RODC) betrifft. Die Suche gibt unerwartet den Fehler STATUS_TRUSTED_DOMAIN_FAILURE anstelle von STATUS_NONE_MAPPED oder STATUS_SOME_MAPPED zurück.

Behebt ein Problem, das dazu führen kann, dass der Local Security Authority Server Service (LSASS) Token auslaufen lässt. Dieses Problem betrifft Geräte, die Windows-Updates vom 14. Juni 2022 oder später installiert haben. Dieses Problem tritt auf, wenn das Gerät eine bestimmte Form von Dienst für Benutzer (S4U) in einem nicht vertrauenswürdigen Windows-Dienst (TCB) ausführt, der als Netzwerkdienst ausgeführt wird. Dieses nicht sicherheitsrelevante Update enthält Qualitätsverbesserungen. Wichtige Änderungen:

