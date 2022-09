Optionales Windows 11-Update startet Tablet-optimierte Taskleiste

Microsoft hat nach der Freigabe der neuen Windows 11 Version 2022 jetzt ein erstes optionales Update gestartet. Das geht aus Medienberichten hervor. Noch gibt es wenige Informationen. Im Update sind Verbesserungen für die Taskleiste dabei.

Was ist neu in Build 22623.730: Tablet-optimierte Taskleiste "Wir führen die für die Berührung optimierte Taskleiste wieder ein, damit Sie sich bei der Verwendung Ihres Geräts als Tablet sicherer und wohler fühlen. Die Taskleiste wechselt automatisch zu dieser optimierten Version, wenn Sie die Tastatur auf Ihrem 2-in-1-Gerät abnehmen oder einklappen. Diese Funktion funktioniert nur auf Geräten, die als Tablet verwendet werden können. Sie funktioniert nicht auf Laptops oder Desktop-PCs.



Zur Erinnerung: Es gibt zwei Zustände dieser Taskleiste: eingeklappt und ausgeklappt. Im eingeklappten Zustand ist die Taskleiste nicht im Weg, gibt Ihnen mehr Platz auf dem Bildschirm und verhindert, dass Sie die Taskleiste versehentlich aufrufen, wenn Sie Ihr Tablet in der Hand halten. Im ausgeklappten Zustand ist die Taskleiste so optimiert, dass sie sich leichter durch Berührung bedienen lässt. Sie können ganz einfach zwischen den beiden Zuständen wechseln, indem Sie auf der Unterseite Ihres Geräts nach oben oder unten streichen.



Wenn diese Funktion verfügbar ist, wird unter Einstellungen > Personalisierung > Taskleiste > Taskleistenverhalten eine neue Einstellung mit dem Namen "Taskleiste für Touch-Interaktionen optimieren, wenn dieses Gerät als Tablet verwendet wird" angezeigt, die standardmäßig aktiviert ist.



Aktualisierungen der Systemablage Mit diesem Update werden Aktualisierungen der Systemablage eingeführt, die alle Gerätetypen betreffen - nicht nur 2-in-1-Geräte. Mit dieser Änderung sehen die Benutzer einen abgerundeten Fokus und eine Hover-Behandlung für alle Symbole unten rechts, was auf die fortlaufende Modernisierung dieses Bereichs zurückzuführen ist.



Möglicherweise werden Sie auch feststellen, dass es mit dieser Änderung nicht mehr möglich ist, die Symbole in der Taskleiste per Drag & Drop zu verschieben oder neu anzuordnen."

Das meldet das Online-Magazin Deskmodder . Demnach hat Microsoft bereits ein optionales Update für Windows 11 Version 22H2 ausgerollt. Das Update KB5017385 erhöht laut Deskmodder die Versionsnummer für Windows 11 22H2 auf 22621.730, zudem werden Nutzer, die sich den Build 22622.730 im Beta-Kanal installiert hatten, auf Build 22623.730 gebracht.Bisher findet man nur im Windows Blog Details zu den Updates. Dort werden sie als Updates für den Beta-Kanal des Insider-Programms deklariert. Informationen gibt es dort speziell für Build 22623.730 und 22621.730. Bei dem letzteren werden keine neuen Features eingeführt.Build 22623.730 bekommt dagegen eine Reihe von Verbesserungen. Wir haben die Release-Notes für euch übersetzt und am Ende des Beitrags mit angefügt. Einer der Verbesserungen betrifft eine für Tablets optimierte Taskleiste. Details dazu waren schon vor einigen Wochen aufgetaucht . Microsoft hatte die für Tablets optimierte Taskleiste bereits im Dev-Kanal mit dem Build 25197 für Tests freigegeben.Das optionale Update KB5017385 wird als sogenanntes Vorschau-Update oder optionales Update geführt. Microsoft hatte diese Updates früher unter dem Begriff "C-Updates" zusammengefasst und meist zum Monatsende freigegeben. Diese Aktualisierungen starten mittlerweile zunächst in den Test-Kanälen, wie dem Release-Preview- oder Beta-Kanal. Im Anschluss erfolgt die Freigabe über Windows Update/optionale Updates und erst zum regulären Patch-Day startet die automatische Verteilung an alle Nutzer.