Nutzer genervt: Optionales Windows 11-Update schlägt fehl

Microsoft hatte bereits im Juni ein optionales Windows 11-Update veröffentlicht, das unter anderem ein Installations-Problem beheben sollte. Nun stellt sich aufgrund von Nutzer-Feedback jedoch heraus, dass ebendieses Update häufig fehlschlägt.

Aus den Release-Notes für KB5014668 "Wir haben ein Problem behoben, das dazu führen kann, dass ein Upgrade auf Windows 11 (Originalversion) fehlschlägt."

Hoffnung auf ein Bugfix-Update

Das meldet das Online-Magazin Neowin . Es geht dabei um das von Microsoft im Juni herausgegebene Update KB5014668 (Build 22000.776) für den Windows 11 Release Preview-Kanal.Der neue Build bringt laut Microsoft ein paar Neuerungen und Fehlerbehebungen. In der Liste der Änderungen wird auch ein Fehler erwähnt, der unter Umständen dazu führen konnte, dass das Betriebssystem-Upgrade fehlschlug. Im Changelog heißt es dazu:Der Build gehört zu den Vorschau-Versionen für den Patch-Day. Damit sollten die dort vorgestellten Änderungen eigentlich in der kommenden Woche am 12. Juli für alle Windows 11-Nutzer freigegeben werden. Doch nun sieht es so aus, dass zumindest der Update-Fehler doch noch nicht behoben werden kann.Wie üblich bei den Builds im Release Preview-Kanal sammelt Microsoft Feedback ein, und dieses Feedback ist nun recht eindeutig: Das KB5014668-Update kann auf einigen PCs nicht installiert werden. Die Nutzerberichte im Feedback-Hub sind überwiegend negativ zu diesem Punkt. Viele Nutzer beschweren sich bereits im Microsofts Answers-Forum über das anhaltende Problem. Bisher gibt es keine einfache Lösung. Daher warten viele Betroffene auf ein Bugfix vom Windows-Team.In dem Forum findet man einen Tipp, der direkt vom Microsoft-Support stammen soll. Demnach ließen sich die Update-Probleme durch ein In-Place-Upgrade beheben.