Sicherheitsupdate für Windows 11 22H2 Release Preview gestartet

Mit den Sicherheitsupdates vom Patch-Day August versorgt Microsoft jetzt auch die Vorschau auf Windows 11 Version 22H2 . Für die Vorschau gibt es sicherheitsrelevante Änderungen für alle Nutzer im Release Preview-Kanal.

Buildnummer 22621.382

Das berichtet das Online-Magazin Deskmodder . Microsoft hat das Update zwar schon angestoßen, bisher aber noch keine Release-Notes im Windows-Blog oder in der Knowledge Base veröffentlicht. Weiterführende Informationen gibt es also aktuell noch nicht. Wir werden aber, falls Microsoft das noch nachreichen sollte, einen Changelog mit an diesen Beitrag anfügen.Das Windows-Team stellt diverse Fehlerbereinigungen bereit, kündigt aber nicht an, um welche Probleme es sich gehandelt hat. Daher kann man aktuell nur spekulieren, welchen Inhalt das Update bietet. Aus der Vergangenheit weiß man allerdings, dass die Vorschau-Versionen im Release Preview-Kanal (RP) zum Patch-Day bei einem zeitnahen Start nahezu identische Sicherheits-Updates erhalten wie die finale Version. Über diese Änderungen hatten wir bereits berichtet Über Schwachstellen in den vorangegangenen Builds aus dem RP-Kanal war nichts zu lesen. Das gilt auch für bekannte Fehler. Die neue Aktualisierung für den Release Preview-Kanal wird erst einmal unter KB5016632 geführt.Die neue Buildnummer lautet 22621.382. Alle Windows Insider, die Anfang August bereits das jüngste Update im Beta-Kanal installiert haben , bekommen die RP-Version nicht angeboten. Insider gehen davon aus, dass Microsoft die Entwicklung der neuen Windows 11-Version soweit schon abgeschlossen hat und jetzt nur noch Wartungs- und Sicherheitsupdates veröffentlichen wird, bis dann im Herbst die Freigabe von Windows 11 Version 22H2 an alle Nutzer erfolgen wird. Einen Starttermin hat Microsoft für das Update allerdings noch nicht genannt.