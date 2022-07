Insider verrät Termin für Windows 11 Version 22H2-Freigabe

Microsoft wird noch in diesem Jahr das nächste große Windows 11-Update und damit das erste Feature-Update für die neue OS-Version herausgeben. Während die Tests noch laufen, gibt es jetzt einen Hinweis auf den geplanten Veröffentlichungstermin.

The Verge schreibt:

Anleitungen, Tipps & Tricks im FAQ-Bereich

Die spannendsten neuen Features im Überblick

Das meldet das Online-Magazin The Verge und beruft sich dabei gleich auf mehrere Quellen. Details zu den Tippgebern werden zwar nicht genannt, aber es heißt, dass Microsoft die Freigabe von Windows 11 Version 22H2 für den September plant.Das klingt nach einem passenden Zeitrahmen und auch nach einem "traditionellen" Herbst-Start des großen Updates. Microsoft selbst hat sich dazu bisher natürlich noch nicht öffentlich geäußert. Es wurde aber mehrfach angekündigt, dass es "später in diesem Jahr" das erste große Windows 11-Update geben wird. Derzeit wird die neue Version unter dem Projektnamen "Sun Valley 2" entwickelt und kann im Rahmen des Windows Insider Programms bereits ausprobiert werden.The Verge bringt den Starttermin für Windows 11 übrigens in einem Nebensatz zur Ankündigung der Microsoft Ignite unter. Die Konferenz wird vom 12. bis 14. Oktober nach der coronabedingten Pause erstmals wieder in Seattle mit Publikum vor Ort stattfinden."Die Microsoft Ignite findet nur wenige Tage vor dem 10-jährigen Jubiläum von Surface statt. Microsoft brachte seine Surface RT-Tablet-Reihe ursprünglich am 26. Oktober 2012 auf den Markt. Quellen berichten The Verge, dass Microsoft plant, das 10-jährige Jubiläum von Surface mit neuen Produkten in diesem Herbst zu feiern, und plant, das 22H2-Update für Windows 11 Ende September zu liefern. Microsoft Ignite selbst wird wahrscheinlich alle neuesten Windows-, Office- und Azure-Updates umfassen."Das Entwickler-Team hat demnach einen Termin Ende September ins Auge gefasst. Das würde heißen, dass es schon in acht Wochen so weit ist.