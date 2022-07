Windows 11 22H2: Frische Insider-Updates verfügbar - Das ist neu

Neue Funktionen des großen Windows 11 22H2-Updates können ab sofort im Beta- und Release Preview-Kanal ausprobiert werden. Microsoft verteilt eine Vielzahl von Bugfixes und stellt zudem die neuen Taskleisten-Features samt Widgets weiteren Nutzern zur Verfügung.

Beta-Kanal weckt Hoffnung auf neue Windows 11 22H2-Features im Herbst

Patch Notes: Windows 11 Build 22621.317 (KB5015885) - Release Preview

Wir haben ein Problem behoben, das das Öffnen von Fehlersuchen verhindert.

Wir haben ein Problem behoben, das die Latenz von Spielen erhöhen kann, wenn die vertikale Synchronisierung (VSync oder v-sync) verwendet wird.

Wir haben ein Problem behoben, das die ProjectionManager.StartProjectingAsync-API betrifft und verhindert, dass sich bestimmte Länder mit Miracast-Senken verbinden können.

Wir haben ein Problem behoben, das dazu führt, dass die Smart App Control katalogsignierte Dateien blockiert.

Wir haben ein Problem behoben, das dazu führt, dass die App "Take a Test" alle Richtlinien für die Durchsetzung von Sperren entfernt, wenn du die App schließt.

Wir haben ein Problem behoben, durch das Fotos, die du mit der Kamera-App aufnimmst, stark verzerrt werden können. Dieses Problem tritt auf, wenn du bestimmte Kameras bei schlechten Lichtverhältnissen verwendest.

Wir haben ein Problem behoben, das eine Ausnahme auslöst, wenn du Treiber mit Visual Studio 2022 Version 17.2 oder höher debuggst.

Wir haben ein Problem behoben, das dazu führt, dass der Windows-Profildienst sporadisch ausfällt. Der Fehler kann bei der Anmeldung auftreten. Die Fehlermeldung lautet: "gpsvc service failed to sign in. Zugriff verweigert".

Wir haben ein Problem behoben, das dazu führt, dass virtualisierte App-V Office-Anwendungen nicht geöffnet werden können oder nicht mehr reagieren.

Weitere Infos finden sich im Windows-Blog

Patch Notes: Windows 11 Build 22621.440 + 22622.440 (KB5015890) - Beta

Wir beginnen damit, das aktualisierte Dialogfeld "Öffnen mit" wieder einzuführen, um es an die Designprinzipien von Windows 11 anzupassen. Das aktualisierte Dialogfeld berücksichtigt das helle und dunkle Design. Außerdem haben wir das Erlebnis vereinfacht, indem wir es möglich gemacht haben, deine Standard-App mit nur einem Klick zu aktualisieren. Seit der Rückgängigmachung dieser Änderung im März haben wir auf der Grundlage von Insider-Feedback Leistungsverbesserungen vorgenommen.

Wir haben das Handschriftmodell für US-Englisch (EN-US) aktualisiert, um schneller und genauer zu sein. Nutze das aktualisierte Handschrift-Panel für Tinte-zu-Text und lass uns wissen, was du davon hältst.

In den Einstellungen können jetzt auch Apps verwaltet werden, die vorher nur über die Systemsteuerung möglich waren. Dazu gehören die Deinstallation von Apps, die voneinander abhängig sind (z. B. Steam und Spiele-Apps, die auf Steam laufen) sowie die Reparatur und Änderung von Win32-Apps.

In Build 22622.436 wurde ein Problem behoben, das bei einigen Insidern zum Absturz von explorer.exe führte, wenn Monitore an- und abgedockt wurden.

Ein Speicherleck bei der Verwendung von Registerkarten im Datei-Explorer wurde behoben.

Ein Problem wurde behoben, bei dem der Erzähler die Titel der Registerkarten nicht vorlas, wenn der Fokus durch sie hindurchging.

Es wurde ein Problem behoben, bei dem die Vorschauminiatur des Datei-Explorers in der Taskleiste, bei ALT + Tab und in der Aufgabenansicht den Titel einer benachbarten Registerkarte und nicht die aktuell ausgewählte Registerkarte anzeigt.

Die Schaltfläche "Neue Registerkarte hinzufügen" sollte sich nicht mehr mit der Schaltfläche "Minimieren" in der Titelleiste überschneiden, wenn die Textskalierung mit vielen geöffneten Registerkarten verwendet wird.

Ein Problem wurde behoben, das dazu führte, dass bestimmte Apps nach einer Kopieraktion einfroren, wenn Vorgeschlagene Aktionen aktiviert waren.

Es wurde ein schwerwiegender Absturz behoben, der die Zuverlässigkeit von Vorgeschlagenen Aktionen beeinträchtigte.

Weitere Infos finden sich im Windows-Blog

Insider im Release Preview-Kanal erhalten heute das Update auf das Windows 11 Build 22621.317 (KB5015885), das sich einzig und allein auf die Fehlerbehebung konzentriert. Unter anderem gab es Probleme mit der virtuellen Synchronisierung (V-Sync), der Smart App Control, der Kamera-App und dem Windows-Profildienst zu lösen.Das Update sorgt somit für einen weiteren Feinschliff der Windows 11-Version 22H2 (Sun Valley 2), deren finaler Release von Experten mittlerweile für Ende September vorausgesagt wird. Eine offizielle Bestätigung seitens Microsoft steht allerdings noch aus.Im gleichen Atemzug übernehmen die Redmonder diverse Funktionen in den Beta-Kanal, die bisher Windows 11 23H2 im Dev-Kanal zugeordnet wurden. So führt das Build 22622.440 (KB5015890) zum Beispiel den so genannten Overflow für die Taskleiste ein. Mit ihm werden geöffnete und angepinnte Apps, die die optischen Grenzen der Taskbar sprengen würden, in einem separaten Menü angezeigt.Darüber hinaus bietet man Alternativen zum Wetter-Widget (z.B. Finanzen oder Sport) und einen neuen Look für das "Öffnen mit"-Menü. Die Verteilung der Funktionen findet in Wellen statt, weshalb heute nicht alle Insider mit diesen versorgt werden.Offen bleibt, ob und wenn ja welche Funktionen aus der Beta Teil des finalen Windows 11 22H2 werden. Da sich Microsoft noch mindestens zwei Monate für die Fertigstellung Zeit nehmen wird, könnten viele der neuen Features ihre Runden im Release Preview-Kanal drehen. Nachfolgend findet ihr die Patch Notes der veröffentlichten Insider Previews.