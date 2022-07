Intel startet schon jetzt Grafiktreiber mit Support für Windows 11 22H2

Intel hat jetzt eine neue Version seines Grafiktreibers für Windows 11 veröffentlicht. Das Update bietet nun erstmals volle Unterstützung für das kommende Windows 11 Version 22H2-Update . Wann Microsoft das Feature-Update freigibt, ist dabei noch gar nicht klar.

Bekannte Probleme

Intel Treiberaktualisierungs-Software - Treiber-Updates finden

Intel-Grafik Download - DCH Treiber für Windows 10/11

Die neue Versionsnummer des Treiber-Updates lautet 31.0.101.3222. Diese Version ist für Grafikkarten der elften und zwölften Generation. Alle älteren Modelle erhalten das Update 31.0.101.2111. Zudem gibt es Veränderungen bei der Regelmäßigkeit der Updates. Ihr findet diese Versionen bereits im WinFuture-Downloadbereich (und am Ende dieses Beitrags).Ende September plant Microsoft, soweit das derzeit bekannt ist, das nächste große Windows 11 Feature-Update zu veröffentlichen. Bis dahin ist also noch etwas Zeit, Intel ist jetzt aber schon so weit: Der Konzern hat seine Grafiktreiber auf Vordermann gebracht und stellt jetzt ein erstes Update bereit, welches die kommende Version 22H2 voll unterstützt.Das berichtet das Online-Magazin Neowin . Dort heißt es auch, dass Intel mit diesem Update die Unterstützung für ältere Intel-Grafiken beendet. Das betrifft die Intel-Prozessorgrafiken der 6. bis 10. Generation und die zugehörigen Intel Atom-, Pentium- und Celeron-Prozessorgrafiken. Intel wird für diese Hardware nur noch Notfall-Updates zur Verfügung stellen.Es gibt aber auch noch einige bekannte Probleme mit den neuen Treiber-Versionen, wie geringfügige Grafikanomalien und Fehler, die in Zusammenhang mit Watch Dogs: Legion zum Absturz führen können, sowie Startprobleme bei Call of Duty: Vanguard. Der Treiber setzt mindestens Windows 10 Version 1909 voraus. Intel selbst bietet die Treiber-Updates übrigens auch über die im Windows Store erhältliche App "Intel Grafik-Kontrollraum" an. Alternativ kann man sie auch manuell von der Intel-Webseite herunterladen . Alle Änderungen für die Version fasst Intel in einem PDF zusammen