Beta-Kanal: Windows 11 Insider Preview Build 22621.160 ist da

Nachdem man für kurze Zeit im Dev-Channel getestet hatte, geht Microsoft gleich den nächsten Schritt mit Windows 11 22H2 . Insider Preview Build 22621.160 steht ab sofort im Beta-Channel bereit. Man will wohl vor allem mehr Feedback zu den File Explorer Tabs.

Mit schnellen Schritten zum Test im Beta-Kanal

Windows 11 22H2 langer weg

So installiert ihr das große Update schon heute

Am 9. Juni hatte Microsoft Windows 11 Insider Preview Build 25136 vorgestellt, der den Dev-Channel mit allerlei Neuerungen versorgt - wir hatten euch wie gewöhnlich über alle Anpassungen informiert. Nur vier Tage später folgt im Windows-Blog der nächste Eintrag: Windows 11 Insider Preview Build 22621.160 ist veröffentlicht und richtet sich an alle Teilnehmer des Beta-Kanals. Mit KB5014770 macht die Versionsnummer den Schritt von 22621.1 auf 22621.160.Dreh und Angelpunkt des Updates sind die lange erwarteten Anpassungen am File Explorer, die sowohl die Navigation als auch die Oberfläche betreffen - und eben genau in dieser Form erst vor kurzem in den Dev-Channel gelangt waren. Zur Erinnerung: Microsoft probiert sich hier unter anderem an einer Tab-Ansicht in der Titel-Leiste. Es bleibt aber aktuell noch die Einschränkung, die auch schon im Dev-Release galt: "Wir beginnen gerade mit der Einführung dieser Funktion, daher ist sie noch nicht für alle Insider im Beta-Kanal verfügbar", so die Entwickler zu Build 22621.160.Zum jetzigen Release weist Microsoft auf nur einen einzigen bekannten Fehler hin, der auch noch recht milde ausfällt. Demnach ist der "Nach-Oben-Pfeil" in den Tabs des Datei-Explorers falsch ausgerichtet. Hier wird eine Behebung in einem zukünftigen Update versprochen.Bis zum offiziellen Release von Windows 11 22H2, mit allgemeiner Verfügbarkeit ist wohl im September zu rechnen, hat Microsoft noch viel Zeit, um seine Insider-Kanäle als Testboden zu nutzen. Gerade bei den Explorer-Tabs geht das Unternehmen hier sehr behutsam vor. "Wir wollen das Feedback beobachten und sehen, wie es ankommt, bevor wir es an alle verteilen", so die Entwickler.