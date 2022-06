Windows 11: Insider-Update bringt Explorer-Tabs und neue Widgets

Windows 11-Insider erhalten jetzt die Möglichkeit, die lang erwarteten Explorer-Tabs und neue Widgets für die Taskleiste ausgiebig zu testen. Wurden diese Neuerungen bereits mit dem 22H2-Update erwartet, startet die Verteilung vorerst nur im Dev-Kanal.

Dynamische Widgets in der Taskleiste

Während die Redmonder im Release Preview-Kanal zum letzten Feinschliff des "Sun Valley 2"-Updates (22H2) ansetzen, können Betatester die ersten Funktionen des im Sommer oder Herbst 2023 erwarteten "Sun Valley 3"-Patches (23H2) unter die Lupe nehmen. Dazu scheinen auch die neuen Explorer-Tabs zu gehören, mit denen Experten eigentlich deutlich früher gerechnet haben. Selbst im Dev-Kanal werden diese mit dem Windows 11 Insider Preview Build 25136 derzeit nicht flächendeckend verteilt, sondern nur einer gewissen Anzahl an Insidern zur Verfügung gestellt.Abseits der grundlegenden Funktion, mehrere Explorer-Tabs in einem einzelnen Fenster zu öffnen, erhält auch der linke Navigationsbereich ein überarbeitetes Layout. Er soll laut Microsoft einen noch einfacheren Zugriff auf angeheftete sowie häufig genutzte Ordner bieten und für eine bessere Integration von OneDrive Cloud-Profilen sorgen.Von Haus aus angeheftete Ordner (z.B. Downloads, Bilder, Dokumente etc.) sollen zudem aus dem "Dieser PC"-Bereich verschwinden, um in diesem den Fokus auf die Festplatten-Partitionen und andere wichtige Ordner zu legen.Abseits der Explorer-Tabs experimentiert Microsoft mit neuen Taskleisten-Widgets, die über Sportereignisse, Aktienkurse und Nachrichten informieren. Diese sollen die bisherige Wetteranzeige bei wichtigen Ereignissen ersetzen.Besteht danach kein Interesse, das dahinterliegende Widget-Panel zu öffnen, wechselt die Anzeige zurück zum Wetter. Ob so die Attraktivität der oft als überflüssig kritisierten Windows 11-Widgets gesteigert werden kann, bleibt abzuwarten.Wer sich für die Neuerungen interessiert und diese selbst ausprobieren möchte, kann das Windows 11 Insider Preview Build 25136 ab sofort über den Dev-Kanal herunterladen. Eine Übersicht zusätzlicher Fehlerbehebungen findet man im Blog-Beitrag der Redmonder.