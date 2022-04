Volkswagen arbeitet an ID-Fahrzeugen mit 700 Kilometer Reichweite

Volkswagen hat eine Reihe an Verbesserungen seiner MEB-Plattform vorgestellt, auf der alle Elektrofahrzeuge des Konzerns basieren. Bis 2025 ist dabei in etwa geplant, Modelle mit einer Reichweite von 700 Kilometern auf den Markt zu bringen.

Reichweitenverlängerung und schnellere Ladeoptionen

Volkswagen

Das geht aus verschiedenen Medienberichten hervor, die sich mit einer Präsentation von VW beschäftigen, die im Rahmen "Paris Electric Car Day" gezeigt wurde (via Electrive ). Dabei hielt Dr. Silke Bagschik, Leiterin für Vertrieb und Marketing für die ID. Familie, die Präsentation über die laufenden Bemühungen von VW. Gezeigt wurden interessante Folien, die auf umfangreiche Verbesserungen hindeuten.Dr. Silke Bagschik zeigte einen Ausblick auf eine verbesserte MEB-Plattform. VW hat bereits einige Fahrzeuge auf dieser Basis auf den Markt gebracht, wie zum Beispiel den VW ID.3 und den ID.4, und plant weitere Modelle, wie den ID.Buzz.VW hat die MEB-Plattform so konzipiert, dass sie von den Verbesserungen der Batteriezellen im Laufe der Jahre profitieren kann, und einige dieser Änderungen werden zweifellos daraus resultieren. Der deutsche Automobilhersteller geht dabei nun unter anderem davon aus, dass mit der MEB-Plattform bald Elektrofahrzeuge mit einer Reichweite von bis zu 700 km ermöglicht werden.Der Autohersteller spricht hierbei von der WLTC-Norm. Eine Ladeleistung von über 200 kW wird ebenfalls angedacht, da sie Langstreckenfahrten mit VW-Elektrofahrzeugen erleichtern sollen. Die neue Top-Reichweite und Ladekapazität wird wahrscheinlich zuerst in einem Fahrzeug wie dem AERO B zum Tragen kommen und das vermutlich erst ab dem Jahr 2025. Einige Verbesserungen sollten auch in leistungsstärkeren und zukünftigen Versionen der bestehenden Produktpalette, wie dem ID.3 und ID.4, eingesetzt werden.Auch der ID.LIFE war wieder Teil der Präsentation - er ist vermutlich eines der am meisten erwarteten Fahrzeuge, die in den nächsten Jahren auf den Markt kommen werden. Das liegt an dem von Volkswagen angepeilten Preises von rund 20.000 Euro.