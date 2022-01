Volkswagen: Diese ID.4-Versionen kommen erst einmal doch nicht

Bei Volkswagen hat die Chipkrise voll zugeschlagen: Der Konzern aus Wolfsburg musste einige Versionen des E-Autos ID.4 streichen. Kunden haben damit nun nur noch eine eingeschränkte Auswahl - ob sich das bald wieder ändert, ist unklar.

GTX gestrichen?

Zusätzlicher Hinweis Aufgrund aktueller Lieferengpässe von Halbleitern, die Bestandteil zahlreicher Komponenten unserer Fahrzeuge sind, kann es bei einigen unserer Modellvarianten zu deutlich längeren Produktionszeiten kommen.

Volkswagen hat jetzt den VW ID.4 in der Basisversion Pure (mit 52-kWh-Akku) mit 109-kW-Motorisierung gestrichen. Das Einstiegsmodell war seit März 2021 verfügbar, kann jedoch aktuell nicht bestellt werden - Hintergrund ist die anhaltende Chipkrise in der Automobilbranche. Wie schon beim ID.3 streicht VW nun auch beim ID.4 damit die günstigste Version des Fahrzeugs.Betroffen sind bei Volkswagen zudem noch weitere Versionen. Laut dem Online-Magazin Inside EVs hat VW beim ID.4 seit November die Konfigurations-Möglichkeiten online komplett umgekrempelt. Wo es zunächst die drei Versionen Pure, Pro und GTX gab, stehen derzeit nur noch Pure und Pro zur Verfügung. Der GTX ist komplett von der Bestellseite verschwunden.Was bei der Ausstattung passiert ist, passiert auch bei der Motorisierung: Volkswagen hat derzeit nur noch eine von ursprünglich vier Motorisierungen im Angebot. Bestellbar sind aktuell nur der ID.4 Pure mit 125 kW ab 38.915 Euro und der ID.4 Pro, ebenfalls mit 125 kW, ab 44.915 Euro. Da kann es jedoch täglich zu Änderungen kommen. Die fehlende beziehungsweise deutlich eingeschränkte Auswahl ist aber nicht das einzige Problem, welches durch die Probleme bei der Teileversorgung aufgekommen ist.Volkswagen informiert potenzielle Kunden schon bei der Konfiguration ihres neuen Fahrzeugs online über die anhaltenden Probleme. Beim Konfigurieren bekommt man jetzt bei Volkswagen daher noch folgende Nachricht als Pop-up:Seit Wochen gibt es durch die anhaltenden Lieferschwierigkeiten bei den Zulieferern auch in den VW-Werken in Deutschland massive Probleme bei der Produktion und Produktionsstopps.