Zu früh gefreut: Volkswagen muss Marktstart von ID.5 verschieben

Noch Anfang des Monats hieß es, dass Volkswagen trotz anhaltender Probleme in der Lieferkette alles darauf setzt, den neuen ID.5 schon ab April auszuliefern. Doch intern hat VW jetzt etwas anderes angekündigt - der ID.5 verspätet sich.

Start im Mai statt im April

Volkswagen

Die letzten Wochen haben die Situation in den Werken noch einmal verschärft. Der Teilemangel hat sich durch den Krieg in der Ukraine ausgeweitet, wichtige Bauteile fehlen nun. Daher informiert Volkswagen derzeit seine Partner und Niederlassungen, dass der neue ID.5 nicht wie geplant schon im April ausgeliefert werden kann. Man rechnet aktuell frühestens mit Mai, wird also den Marktstart voraussichtlich um einen Monat verschieben. Wie es dann mit der Verfügbarkeit aussieht, ist noch nicht klar - wenn sich die jetzt durchgesickerten Informationen bestätigen, dürfte es aber auch bei den Lieferzeiten ganz allgemein längere Wartezeiten geben.Das geht aus einem Bericht der Automobilwoche (Bericht hinter der Paywall) hervor. Da heißt es jetzt überraschend: "Die Schwierigkeiten in der Produktion zwingen Volkswagen dazu, die Einführung des ID.5 zu verschieben. Das E-Auto soll nun erst Anfang Mai auf den deutschen Markt kommen."Der Automobilwoche liegen entsprechende interne Dokumente vor, die Volkswagen zur ID.5-Markteinführung an seine Partner herausgegeben hat. Die ersten Modelle sollen den neuen Plänen zufolge jetzt in der ersten Mai-Woche ausgeliefert werden. VW hat sich jedoch noch nicht dazu geäußert, in welcher Stückzahl der ID.5 starten kann. Bisher war man von einem breiten Angebot zum Start ausgegangen, doch durch den Ukraine-Krieg fehlen wichtige Bauteile, sodass vermutlich zunächst keine hohen Stückzahlen fertiggestellt werden können.Unser Kollege hatte sich das Fahrzeug schon einmal anschauen können: