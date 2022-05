Elektroautos des Volkswagen-Konzerns sind 2022 praktisch ausverkauft

Volkswagen ist derzeit der zweitgrößte Elektroautobauer der Welt und solche Autos sind gefragter denn je. Das hängt u. a. mit dem Ukraine-Krieg und gestiegenen Benzinkosten zusammen. Für VW bedeutet das aktuell: Man muss das "Ausverkauft"-Schild raushängen.

Gesamter Volkswagen-Konzern ist "leergekauft"

Volkswagen AG

Benzin ist teuer wie noch nie, Elektroautos werden hingegen gefördert, gelten als die Zukunft und auch als ökologisch nachhaltiger. Kurzum: Es gab nie einen besseren Zeitpunkt, um sich vom Verbrenner zu verabschieden und auf einen Stromer umzusteigen. Oder besser gesagt: Es gäbe theoretisch keinen besseren Zeitpunkt. Denn aktuell muss man sich bei den meisten Herstellern viele Monate und sogar Jahre gedulden, bis man tatsächlich in seinem neuen Auto sitzen kann.VW-Chef Herbert Diess hat nämlich gestern mitgeteilt, dass man für dieses Jahr im Prinzip komplett ausverkauft sei. Wie die Financial Times berichtet (via Ars Technica ), gilt das nicht nur für die beliebten VW-Modelle, sondern auch die Elektroautos von Audi, Skoda und Cupra. Laut Diess habe der Wolfsburger Konzern in den ersten drei Monaten von 2022 mehr als 99.000 Elektroautos verkauft.Das ist vergleichsweise wenig, vor allem wenn man Tesla als Maßstab nimmt. Denn der US-Autobauer hat in derselben Zeit die dreifache Anzahl an Fahrzeugen an Frau und Mann gebracht. Allerdings liegt das nicht an der Popularität, sondern den Produktionskapazitäten. Denn laut Diess hat Volkwagen aktuell einen Auftragsstau von rund 300.000 Autos, könnte also wesentlich mehr verkaufen, wenn man die Fahrzeuge auch produzieren könnte.Diess: "Wir haben volle Orderbücher und auch Auftragseingänge bei Elektrofahrzeugen. Das gilt für alle unsere Modelle von ID.3, ID.4, die Audi-Fahrzeuge - alle kommen auf den Märkten sehr gut an, auch die Skoda-Modelle sind in Europa sehr beliebt." Das bedeutet, dass die Wolfsburger in Europa und in den Vereinigten Staaten "praktisch ausverkauft" sind, so der Konzernchef.Volkswagen visiert für 2022 insgesamt 700.000 verkaufte Elektroautos an, allerdings wird man dieses Ziel vermutlich verpassen. Denn der Ukraine-Krieg hat für zusätzliche Lieferschwierigkeiten bei benötigten Komponenten (unter anderem Kabelbäumen) gesorgt, in China sorgen Corona-Lockdowns für weitere Probleme.