ID.3 ausverkauft, Volkswagen nimmt jetzt wieder e-Up-Bestellungen an

VW kann nicht mit der Nachfrage nach günstigen Elektroautos mithalten. Zwar gibt es jetzt gute Nachrichten, denn der VW e-Up soll nach langer Pause in Kürze wieder bestellbar sein - doch hat VW jetzt keine weiteren Kapazitäten mehr bei anderen beliebten Modellen.

Bestellstopp und Lückenfüller

Günstige Version nicht bestellbar

Seit Wochen gibt es durch die anhaltenden Lieferschwierigkeiten bei den Zulieferern auch in den VW-Werken in Deutschland massive Probleme bei der Produktion und Produktionsstopps. Volkswagen hat im vergangenen Jahr den Absatz von rein elektrisch betriebenen Fahrzeugen im Vergleich zum Vorjahr in Deutschland zwar auf rund 263.000 Stück verdoppelt. Doch diese Zahl hätte noch höher sein können - wären da nicht die Probleme in der Lieferkette und bei der Fertigung ganz allgemein.Ende 2020 stoppte Volkswagen aufgrund fehlender Kapazitäten die Bestellung des VW e-Up. Kaufwillige konnten sich den kleinen, günstigen Elektroflitzer also über eine lange Zeit gar nicht selbst konfigurieren. Nun droht dem ID.3 das gleiche Schicksal: Laut dem Bericht des Online-Magazins Edison ist die Jahresproduktion 2022 für den ID.3 schon ausverkauft, Volkswagen hat nach dem aktuellen Stand gar keine Möglichkeiten mehr, die Produktionszahlen aufzustocken.Edison hat erfahren, dass für einige ID.3-Varianten die Lieferzeiten derzeit auf neun Monate bis zu über einem Jahr gestiegen sind. "Eine große Handelskette im Rhein-Main-Gebiet nimmt deshalb für das Elektroauto bereits keine Bestellungen mehr entgegen. Denn die für das laufende Jahr geplante Produktion ist bereits komplett verkauft, wie auch ein Sprecher von VW Sachsen bestätigte", schreibt das Magazin. Dafür hat man in Wolfsburg nun aber einen Ersatz gefunden.Laut Edison soll nun nämlich der e-Up als "Lückenfüller" eingesetzt werden. Aller Voraussicht nach soll der e-Up ab Februar wieder bestellbar sein, dann allerdings nur in einer teuren Variante, der Style Plus-Version. Für den ID.3 Pro mit dem kleinen 58 kWh-Akku hat Volkswagen bereits einen Bestellstopp verhängt.